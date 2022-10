Roma, un’occasione da non perdere

AS ROMA NEWS – Se il sabato calcistico aveva regalato solo brutte notizie alla Roma, con le vittorie di Inter e Juventus, la domenica è stata di tutt’altro tenore: la batosta della Lazio contro una sorprendente Salernitana e il ko inaspettato del Milan sono risultati preziosi per dare una nuova forma alla classifica.

La Roma, vincendo oggi a Verona, tornerebbe nuovamente da sola al quarto posto, scavalcando la Lazio e avvicinandosi minacciosamente ai rossoneri, che a quel punto disterebbero solo un punto. Perfino il secondo posto, occupato dall’Atalanta, ieri vittoriosa a Empoli, sarebbe a un tiro di schioppo.

Insomma, Napoli a parte, che se continuerà a tenere questo ritmo farà un campionato a sé, le altre squadre continuano essere divise da una manciata di punti. E la Roma deve sfruttare assolutamente questa occasione per accorciare e tornare in gioco. Il Verona, reduce da sei sconfitte consecutive, ha l’acqua alla gola ma è una squadra con gravi limiti che può essere battuta.

Per riuscirci Mourinho si affiderà al 3-4-2-1 e alla speranza che Abraham, calciatore troppo importante nell’economia del gioco e dei gol della squadra, si sia sbloccato dopo la bella prova con l’Helsinki. Pellegrini e Zaniolo, altri due a corto di reti, dovranno dare estro e imprevedibilità alla manovra offensiva, con Zalewski e Karsdorp incursori sugli esterni.

L’Hellas ha un disperato bisogno di punti e giocherà al massimo delle sue possibilità, che però quest’anno sembrano essere piuttosto limitate. La Roma dovrà essere spietata, e colpire i veneti quando ne avrà l’occasione. I tre punti in palio oggi sono troppo importanti in vista di un derby che potrebbe imprimere poi una svolta alla stagione. Ma tutto passa prima dalla gara del Bentegodi. Forza Roma, non puoi sbagliare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini