La Roma fa le ore piccole alla festa del Faraone. E Mou non gradisce

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Concentrazione e massimo impegno. E’ quello che servirà alla Roma per affrontare al meglio questa serie di partite che portano ala pausa del Mondiale e che passano attraverso sfide delicatissime come quella di oggi a Verona.

Ed è per questo che Josè Mourinho non ha preso benissimo il fatto che la squadra venerdì scorso abbia fatto le ore piccole per festeggiare Stephan El Shaarawy. Lo racconta l’edizione odierna de Il Tempo.

Il Faraone aveva organizzato un party per il suo 30esimo compleanno in un locale del centro dove erano presenti la maggior parte dei giocatori. Tra gli invitati anche i membri dello staff. Mourinho non si è visto, mentre alcuni calciatori si sono trattenuti fino a notte fonda.

Nulla di vietato, era il giorno libero della squadra rientrata alle 6 del mattino da Helsinki, ma in questi casi un po’ di cautela è sempre apprezzata.

Ieri Mourinho non ha parlato in conferenza stampa e non è detto che si esprima pubblicamente sull’argomento nelle prossime interviste, fatto sta che nell’allenamento di sabato il suo umore non era dei migliori, complice anche l’infortunio di Spinazzola che ridurrà ulteriormente le sue scelte di formazione.

Fonte: Il Tempo