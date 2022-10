VERONA-ROMA: 1-3 (26′ Dawidowicz, 45′ Zaniolo, 89′ Volpato, 92′ El Shaarawy). Trionfo nel finale, giallorossi di nuovo quarti

AS ROMA NEWS – Una partita da vincere a ogni costo quella che si sta per giocare al Bentegodi, con la Roma che affronta l’Hellas Verona dopo i risultati favorevoli di ieri.

I giallorossi possono operare il sorpasso sulla Lazio e raggiungere il quarto posto ma per riuscire nell’opera devono prima battere i gialloblù, alla ricerca disperata di punti salvezza.

I veneti arrivano a questa sfida dopo ben sei sconfitte consecutive e giocheranno alla morte. Sarà una partita imprevedibile e insidiosa, da vivere qui con la nostra diretta del match. Forza Roma.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita! Trionfo della Roma nel finale, decisivo Volpato. Sorpasso sulla Lazio avvenuto, giallorossi di nuovo quarti!

92′ – GOOOL GOOOL GOOOOOOOOOOOLL!! EL SHAARAWY! Altra perla di Volpato che lancia il Faraone, tocco sotto a saltare il portiere e poi palla in porta!!

90′ – Cinque minuti di recupero.

89′ – GOOOOOL GOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOL!!!!! VOLPATO!!! Una magia! Sinistro al bacio dal limite dopo un assist di Matic!!! Che gol!! Roma avanti!!!

87′ – Conclusione dal limite di Pellegrini, ma è un passaggio al portiere.

86′ – CAMBIO VERONA: dentro Sulemana, fuori Hongla.

85′ – Saltati tutti gli schemi. Roma all’assalto totale. Il Verona si difende con le unghie e con i denti.

83′ – CAMBIO ROMA: dentro Shomurodov, fuori Camara.

82′ – TRAVERSA ROMA! Matic di testa sul primo palo dopo un angolo di Pellegrini centra l’ennesimo legno!

82′ – Pellegrini su punizione scalda solo le mani a Montipò.

81′ – Ammonito Hien.

80′ – Ultimi dieci minuti, Roma all’attacco ma davvero tanti errori e troppa approssimazione.

78′ – CAMBIO VERONA: dentro Djuric, fuori Henry.

72′ – Belotti da posizione defilata tenta un tiro-cross che il portiere manda in angolo!

71′ – Camara fa ammonire Hongla. Gran partita del guineano, uno dei pochi oggi.

68′ – CAMBIO VERONA: dentro Magnani, fuori Veloso.

66′ – CAMBIO ROMA: dentro Matic, fuori Mancini.

65′ – C’è tanta confusione in campo, la Roma fatica a trovare la giocata giusta per scardinare le resistenze dei veneti.

57′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Volpato e Belotti, fuori Zalewski e Zaniolo.

55′ – Mou non ha fretta, per ora Nicolò resta in campo.

53′ – Problema per Zaniolo, che chiede il cambio.

50′ – Roma ancora troppo lenta nel giro palla. Serve più velocità. Verona tutto arroccato nella propria metà campo.

46′ – Si riparte. Nella Roma dentro El Shaarawy al posto di Cristante. Nel Verona dentro Hein e Lasagna al posto di Ceccherini e Kallon.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Primo tempo che si chiude 1 a 1. E’ successo tantissimo: la Roma sbaglia il gol del vantaggio con Abraham che coglie il palo a porta vuota, poi i veneti trovano in modo fortunoso il gol del vantaggio. Dawidowicz, l’autore della rete dei veneti, si fa poi espellere per un fallo durissimo su Zaniolo, che nel recupero realizza il suo primo gol in stagione.

45′ + 1′ – GOOOOOOOOOOOOL!! ZANIOLO!! Camara ruba un gran pallone a Tameze poi serve Abraha che col destro coglie il palo, Zaniolo è pronto sulla ribattuta e fa uno a uno!

45′ – Tre minuti di recupero.

40′ – Ora la Roma sta alzando il baricentro, ma la manovra è troppo lenta per scardinare il muro alzato dal Verona.

37′ – ESPULSO DAWIDOWICZ! L’arbitro, dopo aver rivisto le immagini, decide per il rosso.

35′ – Il VAR richiama Sacchi al monitor. Il rosso appare scontato.

33′ – Zaniolo a terra dopo uno scontro duro con Dawidowicz, entrato durissimo. Si lamentano i giocatori della Roma.

27′ – Check del Var finito: gol valido. Roma sotto.

26′ – GOL DEL VERONA. Segna Dawidowicz con una deviazione abbastanza fortuita dopo un tiro dalla distanza di Veloso. Roma sotto al primo tiro verso la porta. Ma il VAR controlla.

23′ – Ammonito in modo severo Cristante, che si lamenta con l’arbitro.

21′ – OCCASIONE ROMA! Cross di Karsdorp a centro area, sbuca Abraham che di testa la manda di pochissimo a lato!

20′ – Ceccherini ammonito dopo aver fermato per l’ennesima volta Zaniolo con una trattenuta.

20′ – PALO ROMA! Abraham sbaglia un gol a porta vuota dopo aver saltato il portiere! Clamoroso errore!

16′ – Conclusione di Kallon dalla lunga distanza, blocca facile Rui Patricio.

15′ – Per ora solo Zaniolo con uno dei suoi strappi ha provato a impensierire la retroguardia avversaria.

10′ – Spinge ora con più aggressività il Verona.

5′ – Squadre che provano a pressare alto, buoni ritmi in questo avvio.

0′ – Fischio di Sacchi, comincia Verona-Roma!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL BENTEGODI

Ore 17:45 – Questa la formazione ufficiale del Verona: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Hongla, Depaoli; Kallon, Henry.

Ore 17:30 – La Roma comunica il suo schieramento: gioca Smalling, Camara ancora preferito a Matic in mediana, Zaniolo e Pellegrini dietro Abraham.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #VeronaRoma 🐺 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/CYwQWNpltN — AS Roma (@OfficialASRoma) October 31, 2022

Ore 17:20 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da DAZN: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Ore 16:30 – Due ore all’inizio del match. Cielo poco nuvoloso a Verona, il terreno di gioco del Bentegodi appare in discrete condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo le scelte ufficiali dei due allenatori.

HELLAS VERONA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

H. VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Hongla, Depaoli; Kallon, Henry. All.: Bocchetti.

A disposizione: Perilli, Berardi, Magnani, Doig, Hien, F. Terracciano,, Cabal,, Sulemana, Lazovic, Praszelik, Djuric, Verdi, Lasagna.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Celik, Viña, Matic, Bove, Tahirovic, El Shaarawy, Volpato, Belotti, Shomudorov.

ARBITRO: Sacchi di Macerata

Guardalinee: Vivenzi e Cipressa

Quarto uomo: Baroni

Var: Maresca

Avar: Aureliano

Giallorossi.net – Andrea Fiorini