Calciomercato Roma, Di Marzio: “Contatti per Bailly, lo United valuta la cessione in prestito”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per completare il pacchetto arretrato.

Negli ultimi giorni è emerso il profilo di Zagadou, attualmente svincolato, ma non sarebbe l’unico calciatore nella lista dei desideri di Tiago Pinto.

Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Mourinho vorrebbe portare nella Capitale Eric Bailly del Manchester United, sul quale si era mosso anche il Milan.

Tra la società giallorossa ed il club inglese vi sono dei contatti in corso per capire la fattibilità dell’operazione: i Red Devils stanno valutando se cedere in prestito il calciatore poiché in quel reparto c’è una folta concorrenza.

Fonte: Gianlucadimarzio.com