Dybala Day tra luci e fuochi d’artificio: Roma si prepara ad abbracciare la sua Joya

AS ROMA NEWS – Quello di oggi sarà il giorno di Paulo Dybala alla Roma. Il club giallorosso presenterà il calciatore alla stampa alle 14:30 nella consueta conferenza dove l’attaccante argentino risponderà alle domande dei cronisti.

Ma stavolta la cosa non si fermerà qui. Il club dei Friedkin ha voluto fare le cose in grande per presentare il primo grande campione arrivato a Trigoria sotto la loro gestione. E così questa sera, alle ore 21, è stato organizzato un evento che si preannuncia elettrizzante al Palazzo della Civiltà italiana, altrimenti noto come Colosseo Quadrato.

L’evento sarebbe dovuto rimanere top secret fino alle 20.20 di ieri sera, quando la Roma lo ha ufficializzato, ma Luceverde ha “spoilerato” tutto già nel pomeriggio creando qualche imbarazzo dentro Trigoria.

Per Dybala è previsto un bagno di folla fuori dal comune. La città è infatti già pronta a fermarsi per accogliere con il suo proverbiale affetto il loro nuovo beniamino, che dovrebbe concedersi ai tifosi per un saluto. Ai lati del Palazzo della Civiltà del lavoro saranno montati due maxi-schermi.

L’evento resta top-secret, ma sono previsti giochi di luci, fuochi d’artificio ed effetti speciali per accompagnare la presentazione.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport