LIVE! Calciomercato Roma, Di Marzio: “Nuovo tentativo per convincere Sancho”, Pedullà: “L’inglese non ha mai detto no”

Questa mattina è arrivato il no di Jadon Sancho alla proposta della Roma dopo giorni di corteggiamento e dopo che il club capitolino aver trovato l’accordo con il Manchester United.
Come riporta Gianluca Di Marzio in questi minuti però, Massara non si arrende. Nelle prossime ore potrebbero esserci dunque attese nuove mosse e rilanci per provare a convincere il calciatore.
Le chance di vedere l’esterno inglese con la maglia giallorossa rimangono basse, ma resta uno spiraglio, con lo stesso Gasperini che in queste ore sta provando a spingere per avere Sancho.
ULTIMO AGGIORNAMENTO – Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, Jadon Sancho non avrebbe mai detto di no alla Roma. Il club giallorosso ha chiesto una risposta definitiva che non è ancora arrivata, ma non è arrivato nemmeno un rifiuto. La Roma continua a credere nella trattativa, e per il momento le altre piste rimangono congelate.
Dai,dai,dai,speranza
Io andrei sparato su Rowe, ma fate presto!
Pecunia non olet!
in maniera semplice e sintetica hai espresso l’unico obiettivo strategico dei calciatori guidati dai loro procuratori, anche se oggi decidono di guadagnare un po’ di meno e’ per guadagnare molto di piu’ domani, il fatto che esistano altre motivazioni e’ un’illusione. Sancho non ha mai detto di no alla Roma come non ha mai detto di no a nessuno altro, con l’aggiunta di un semplice” quanto me dai?”
mamma mia che sceneggiata. prendete un’ala sinistra e basta, non abbiamo tempo per le telenovele
“nun jela faccio più….. svejateme er primo settembre”
Questo è accanimento terapeutico…
andrei su altro…. tipo Diego moreira dello Strasburgo 21 anni o seghir del monaco 20 anni
Per seghir il monaco ha rifiutato 25 milioni dal leverkusen perché ne vorrebbe almeno 35. Quindi noi siamo già tagliati fuori.
Seghir a Roma è una bella idea 😆
Seghir, un nome una garanzia.
Wesley gassova
Ma che vogliamo aspettare il 31 agosto cosa decide costui?
ma non capisco come si può’ convincere uno che guadagna 12 milioni all’ anno a firmare per 5+2 ?
Penso perché é al momento è fuori rosa nell’ultimo anno del suo contratto, e si trova di fronte alla scelta:
– stare fermo ma guadagnare molto un anno e non riuscire a strappare nessun contratto decente l’anno prossimo, o
– provare a rilanciarsi, con un contratto pluriennale dove guadagni meno, ma almeno possa pagarsi la Porsche nei prossimi tre anni.
Comunque al ManUni sono una banda di matti, gli quintuplicarono lo stipendio quando lo comprarono dal borussia…
Mah
Per dirla con Funari: Seregna, gnaa fà !
Sancho è buono.
e sopratutto dalla sua parte c’è una VORAGINE, perchè el shaarawy è un gran bel professionista, ma titolare per 45 partite proprio non ce lo vedo…
e poi a destra ne abbiamo 4 per 1 posto…
soulè
dybala
baldanzi
bailey
❤️🧡💛
Bailey può giocare anche a sinistra, anzi a piede invertito ha semore giocato meglio
ma anche basta, basta le sceneggiate alla Malcom
andiamo oltre…. di ali ne abbiamo, baely El Shaarawy Dybala soulė. prendiamo un centrocampista forte invece tipo stefenson
Il bello del calciomercato sono i commenti dei tifosi…..uno spasso, gente che Gasperini non lo poteva vedere che oggi “pende dalle sue labbra” e gente che accolla “ritardi” alla società, ma la realtà è che il mercato chiude il 31 agosto e fino ad allora non ci saranno certezze, spiace per il Gasperini di turno ma quando si gioca con i milioni le cose assumono un aspetto diverso con buona pace di radiolari e co……poi c’è chi lo capisce e chi no e scrive scrive scrive, parla parla parla…..e si passa tra “aa società inadeguata” “corpa de Massara” “corpa de Ranieri” …..er “poro Gasp” etc etc etc…. che risate e che pena!!!
Complimenti!!!
condivido il testo in pieno.
Ma se lo stesso Gasp si lamenta della lentezza del mercato, un tifoso non puo dire la sua? Passa avanti allora
Ha sentenziato Fabrizio Romano oggi. Di Marzio becca na notizia su 5 e quell’altro e n’pajaccio giuventino, pertanto è inutile che riaprite spiraji….
Speriamo…
Se fosse vero… ripeto SE fosse vero…. ripeto ancora, S E fosse vero..
evidentemente questa è una richiesta precisa ed esplicita del Mister, quindi c’è poco da discuterla… la si rispetta e si incrociano le dita
Io non lo prenderei. Classico mezzogiocatore mai esploso definitivamente. C’è di meglio. Daje Massa’
giusto, serve uno esploso definitivamente… che dici, glie la fai tu na telefonata a Dembelè?? io mica resto a guardare e, mo faccio na chiamata a Florentino Peres, pe vedè se famo no scambio M’Bappè- Dybala, però solo se ce danno na ventina de mioni, e pagano mezzo stipendio al francese
Ha detto ni
Ogni anno mi riprometto di saltare la fase del calciomercato, ma puntualmente ci ricasco… ah, ma l’anno prossimo…
Hai perfettamente ragione…basta
Forza Roma
Non ce la posso fà.
Se alzate un po’ l’offerta, allora ci posso pensare seriamente a unirmi a voi
Questo è un segnale lasciatelo andare da un altra parte piuttosto andate su Elmas e Krstovic o Zirkzee
Dan sta ad aspettá dentro ar Jet pe capi se te deve veni a prenne. Che famo ? L’ accendemo ?!
ammazza che du palle co sta storia!!! Rios due er ritorno.
Questo mercenario non lo voglio più è meglio che vada altrove. Ci sarà un’altra ala sx con gamba che salta l’uomo? Forza Massara sfrutta le conoscenze.
ma ancora a perde tempo co questo
per la cosa migliore era puntare subito su tre giocatori di peso ,Orsolini , un sostituto di paredes (perché hanno voglia a dire che non serve,intanto allegri ha preso modric) e una prima punta. dopo aver fatto il mercato in uscita; prima incassare , tanto la Roma di Ranieri è ottima , senza cercare sconosciuti
Purtroppo non riusciamo a vendere Kumbulla a titolo definitivo. Sono anni che va avanti così con prestiti e diritti dopo i quasi 20 milioni spesi. Adesso Pellegrini, Baldanzi e Dovbyk. Anche se Baldanzi piace non riesce mai ad incidere. Dentro Bailey, Maatsen/McKennie, Debast, Fabio Silva/Brobbey.
e poi e’ indispensabile la U23 , se ce l’ hanno le piu titolate del calcio Italiano ed europeo ci sarà un motivo
qui si parla solo di nomi. ma il problema piu’ importante è il modulo. i giocatori della rosa attuale non vanno bene per il congegno di Gasperini che poi è lo stesso di Zeman. se non hai chi ferma sul nascere le ripartenze degli avversari becchi 4 gol a partita
