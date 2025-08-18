LIVE! Calciomercato Roma, Di Marzio: “Nuovo tentativo per convincere Sancho”, Pedullà: “L’inglese non ha mai detto no”

Questa mattina è arrivato il no di Jadon Sancho alla proposta della Roma dopo giorni di corteggiamento e dopo che il club capitolino aver trovato l’accordo con il Manchester United.

Come riporta Gianluca Di Marzio in questi minuti però, Massara non si arrende. Nelle prossime ore potrebbero esserci dunque attese nuove mosse e rilanci per provare a convincere il calciatore.

Le chance di vedere l’esterno inglese con la maglia giallorossa rimangono basse, ma resta uno spiraglio, con lo stesso Gasperini che in queste ore sta provando a spingere per avere Sancho.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, Jadon Sancho non avrebbe mai detto di no alla Roma. Il club giallorosso ha chiesto una risposta definitiva che non è ancora arrivata, ma non è arrivato nemmeno un rifiuto. La Roma continua a credere nella trattativa, e per il momento le altre piste rimangono congelate.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…