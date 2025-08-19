Sancho tentenna, la Roma si fionda su Rowe

Ha detto no alla Roma, ma forse ci ripensa. La telenovela Sancho continua a infiammare questa parte finale del mercato estivo giallorosso, con Massara che sta usando tutti i mezzi a disposizione (le telefonate di Gasp, il pressing dello United che spinge per incassare i 20 milioni, persino i messaggi del neo acquisto Bailey) per smuovere l’inglese e convincerlo ad accettare i giallorossi.

Sancho non è allettato dalla stipendio al ribasso dei giallorossi, e sogna di giocare la Champions, per questo motivo preferirebbe aspettare di vedere se all’orizzonte si materializzerà una squadra che possa accontentarlo sotto l’aspetto economico oltre che tecnico. Ma al momento, oltre alla Roma, c’è il Besiktas. Per questo Sancho non ha ancora chiuso del tutto la porta ai giallorossi.

Nel frattempo però Massara non può restare col cerino in mano, e ha cominciato a lavorare su altre piste. Quella più calda porta a Jonathan Rowe, 22 anni, anche lui inglese come Jadon Sancho: l’esterno è in rotta con il Marsiglia di De Zerbi dopo la lite negli spogliatoi avvenuta con Rabiot e per il quale l’attaccante è stato messo fuori squadra.

Su Rowe c’è da tempo in pressing il Bologna, destinazione che però non sembra scaldare troppo l’inglese. Quella capitolina sembra invece stuzzicare di più il calciatore dell’OM: la Roma fa sul serio ha già preso contatti con l’agente del calciatore. Il prezzo per chiudere l’affare si aggira intorno ai 22 milioni di euro, grosso modo la stessa cifra che sarebbe servita per il cartellino di Sancho.

Altri nomi? Un altro calciatore proposto, sempre di nazionalità inglese, è quello di Tyrique George del Chelsea, ma è acquistabile solo con la formula del prestito che non convince a Trigoria. Impossibile, invece, un nuovo tentativo per Claudio Echeverri: Bailey occuperà l’ultimo slot disponibile da extra-comunitario.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo