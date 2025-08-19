Sancho tentenna, la Roma si fionda su Rowe

Ha detto no alla Roma, ma forse ci ripensa. La telenovela Sancho continua a infiammare questa parte finale del mercato estivo giallorosso, con Massara che sta usando tutti i mezzi a disposizione (le telefonate di Gasp, il pressing dello United che spinge per incassare i 20 milioni, persino i messaggi del neo acquisto Bailey) per smuovere l’inglese e convincerlo ad accettare i giallorossi.
Sancho non è allettato dalla stipendio al ribasso dei giallorossi, e sogna di giocare la Champions, per questo motivo preferirebbe aspettare di vedere se all’orizzonte si materializzerà una squadra che possa accontentarlo sotto l’aspetto economico oltre che tecnico. Ma al momento, oltre alla Roma, c’è il Besiktas. Per questo Sancho non ha ancora chiuso del tutto la porta ai giallorossi.
Nel frattempo però Massara non può restare col cerino in mano, e ha cominciato a lavorare su altre piste. Quella più calda porta a Jonathan Rowe, 22 anni, anche lui inglese come Jadon Sancho: l’esterno è in rotta con il Marsiglia di De Zerbi dopo la lite negli spogliatoi avvenuta con Rabiot e per il quale l’attaccante è stato messo fuori squadra.
Su Rowe c’è da tempo in pressing il Bologna, destinazione che però non sembra scaldare troppo l’inglese. Quella capitolina sembra invece stuzzicare di più il calciatore dell’OM: la Roma fa sul serio ha già preso contatti con l’agente del calciatore. Il prezzo per chiudere l’affare si aggira intorno ai 22 milioni di euro, grosso modo la stessa cifra che sarebbe servita per il cartellino di Sancho.
Altri nomi? Un altro calciatore proposto, sempre di nazionalità inglese, è quello di Tyrique George del Chelsea, ma è acquistabile solo con la formula del prestito che non convince a Trigoria. Impossibile, invece, un nuovo tentativo per Claudio Echeverri: Bailey occuperà l’ultimo slot disponibile da extra-comunitario.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo
sancho vole I stessi soldi che guadagna con il manchester e questa la questione o glieli dai oppure lui non viene
perché è un mercenario, viene da due anni dove Cristante ha fatto meglio e vuole uno stipendio da top player? non esiste, ci vuole anche un po’ di intelligenza per capire cosa puoi e cosa non puoi chiedere
allora può rimanere lì
@Alessio24: conosci un giocatore che non lo sia? Non stiamo parlando di giocatori tifosi, non ha mai giocato con la Roma, perché dovrebbe venire e abbassarsi lo stipendio? Tu lo faresti?
sbaglierò, ma a questo punto le priorità mi sembrano il terzino sinistro e un centrocampista.
campagna acquisti finora deludente.
ma prendessero nene dorgeles
Non è extracomunitario?
Finiti i posti per gli extracomunitari con Bailey.
Ancora?? E’ maliano, altri eventuali extracomunitari, dopo l’arrivo di Bailey, possono arrivare solo da squadre italiane. Stacci…
Non puoi prendere altri calciatori extracomunitari. E poi massara non sa neanche chi è cristiano ronaldo figurati se conosce dorgeles!
Credo costi troppo. Rowe è un giocatore fuori rosa per cui facile da trattare (prestito oneroso con diritto) ed in più ha uno stipendio più che abbordabile. Mi lascia perplesso il fatto che sia stato praticamente cacciato a calci in c… ma questo passa il convento.
Ancora Co sto Sancho!?! Ma anche basta,…non vuole venire amen… A mio parere già sé bruciato con i tifosi. Mejo lascia perde
non ho capito perché rowe venga bocciato a priori. È giovane
@Adriano
Che significa che è giovane? Diamo l’attacco della Roma in mano a lui perchè è giovane? Uno scarso sconosciuto.
Bocciato a priori no, ma come scritto sopra mi lascia perplesso il fatto che sia stato sbattuto fuori rosa. Capisco che sia il più facile da prendere a condizioni più che vantaggiose solo mi chiedo se sarà fare la differenza.
Nella Roma non c’è più Mourinho che telefonava e tutti arrivavano di corsa…
Ah, sì…Abraham, Rui Patricio, Belotti, Wijnaldum, Azmoun…bei tempi.
camara wijnaldum renato Sanches Matic? tra chi è rotto, chi se ne è voluto anda e chi è scarso se suo, che squadra era ahahah
Aveva osato vincere una coppa europea e lamentarsi per il furto subito nell’altra. Era troppo vincente per la proprietà e gli abbonati a prescindere e difendeva troppo la Roma che, invece, deve essere una società satellite per la proprietà e gli abbonati a prescindere!
Te sogni…Venivano solo perché erano strapagati altro che per Mourihno (strapagato anche lui tra l’altro) Vedi che monte ingaggi siamo arrivati ad avere in quegli anni e quanto poi questo ci ha condannato nei successivi.
Avoja ,da buon portoghese tutte telefonate a carico del destinatario
Rowe ? senza dare giudizi tecnici si tratterebbe di una quarta scelta dal costo di 22 mil, mi sembra improponibile . George? quinta scelta, e nell’articolo si sottolinea che “però arriverebbe solo in prestito”, ma meno male , si tratta di operazioni di ripiego, ovvero un metterci una pezza, anche perche’ disponibilita’ economiche non c’è ne sono a meno che non si facciano cessioni eccellenti, operazioni per loro natura temporanee a cui si possa mettere riparo in futuro.
Per me servirebbe anche un centrocampista forte
Dybala non se lo prendeva nessuno, Lukaku è venuto solo in prestito un anno
Purtroppo Nene Dorgeles non possiamo più prenderlo, non abbiamo più slot per extra comunitari, doveva pensarci prima il signor Massara ,ma tanto non lo avrebbe preso comunque perché non è della sua scuderia ,perché sta cercando di vendere Kone , perché non lo ha portato lui, e cerca di portare un calciatore gestito dalla sua combriccola,
E basta co sto Sancho! La Roma ha fatto la proposta lui continua a fa il principino quindi di rilanciarsi altrove nun je interessa.
So oltre tre stagioni che gioca nella mediocrità e fa pure er prezioso.
Rimanesse alla corte del MU e a posto così, questo c’ha fame solo de soldi del resto non gliene frega niente.
nene dorgeles andrà da Mourinho. La Roma secondo me avrebbe dovuto provare Tzolis che mi dà l’ idea di uno che fa la differenza. Però avremmo dovuto iniziare la trattativa un mese fa perché il brugge è un osso durissimo, come dimostrato col Milan per Jashari
