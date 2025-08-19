Fabrizio Romano: “Sancho valuta altre proposte dopo il no alla Roma. Massara su Rowe”

Nessun ripensamento. Secondo Fabrizio Romano, Jadon Sancho non tornerà sui suoi passi dopo aver detto chiaramente no alla proposta della Roma nella giornata di ieri, lunedì 18 agosto.
L’esperto di mercato è molto chiaro al riguardo su X e scrive: “Il Manchester United è a conoscenza dell’intenzione di Jadon Sancho di prendere in considerazione proposte diverse dopo aver respinto l’AS Roma. Lo United insiste affinché Sancho trovi una soluzione il prima possibile”.
🚨 Manchester United are aware of Jadon Sancho’s plan to consider different proposals after rejecting AS Roma on Monday.
United insist for Sancho to find a solution as soon as possible. pic.twitter.com/MFso4t5gIx
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025
Lo stesso Romano conferma come Massara si sia mosso su Jonathan Rowe del Marsiglia, conteso al Bologna: gli emiliani hanno avanzato già una proposta ufficiale al club francese, ma anche la Premier League e la Roma si sono messe sulle sue tracce.
🚨👀 Jonathan Rowe’s exit can be decided soon as Olympique Marseille will talk to his agents today.
Bologna sent an official proposal to get it done 🔴🔵
Premier League and AS Roma also approached his camp. pic.twitter.com/RgUffg5RMo
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025
Sancho deve raggiungere Milinkovic Savic, Malcolm e Marcos Leonardo,
quello è il posto suo.
10 gol tra MU, Chelsea e Borussia in 4 anni,
ha fallito dovunque, anche quando è tornato in prestito in Germania,
e se ne parla come se fosse un crack.
Ma siamo impazziti?
Questo dovrebbe accendere ceri a chiunque per essere stato cercato prima dalla Juve e poi dalla Roma invece che dalla Polisportiva Dopolavoro Rhyad, e invece sta anche a fare il prezioso.
Si godesse la panchina milionaria quest’anno e poi sicuramente cammelli e gran hotel lo accoglieranno come merita, un pensionato di 25 anni.
Mica scemo. Personalmente al posto suo farei lo steso piuttosto che fare lo schiavo fino alla pensione se ce ne daranno una a 200 anni d’etá quando la vita sarà finita
Mica scemo. Personalmente al posto suo farei lo steso piuttosto che fare lo schiavo fino alla pensione se ce ne daranno una a 200 anni d’etá quando la vita sarà finita. Vuoi mettere panchina milionaria a fare niente piuttosto che abbassarti lo stipendio e sudare per Gasperini? Da lavoratore.. fa bene. Da tifoso.. meglio così. Un giocatore che ha tutti e non ha più fame non ci serve
Anto non se ne parla come se fosse un crack, ma come giocatore con determinate caratteristiche tanto voluto da Gasp. Questo almeno spero, che finora nonostante tutti sconosciuti, e qualcuno anche strapagato, siamo tutti fortemente voluti dal mister, se no il prossimo anno……….. déja vu!
Tony,
le caratteristiche di Sancho negli ultimi anni:
non segnare manco con le mani.
sbagliare assist come manco Karsdorp.
farsi stoppare dribbling pure dal guardialinee.
Io seguo il Chelsea per ragioni familiari.
Baldanzi in confronto pare Salah.
Poi è veloce, questo sì.
Ci diamo al podismo?
Eh ma nel 2021…. Sì, pure Zaniolo e Zalewski nel 2021…..
Se Sancho non viene subito su Rowe o Dorgeles
meglio lasciar perdere……non è cosa…..il MU lo vuole mandare via….e tolta la Roma le altre sono squadre di fascia più bassa …. un altro zanniolo…..forse….
Purtroppo dorgeles nene non lo puoi più prendere e extracomunitario e l ultimo posto è stato occupato da bailey
Ma chi è, Max Pezzali?
Certo,farsi superare dal Besiktas nella corsa a Sancho, non è un titolo di merito per il buon Massara.
te c hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente che ce sta 🎶
Mi sa che sei rimasto indietro, la bufala Besiktas è di l’altro ieri. Altro giro altra corsa
forse i turchi sono disposti a pagare uno stipendio più alto?
Invece non riuscire a prendere Ziolkoswky in un mese trattando sulla base di 6 mln, eh………..
a zenobabbio’, a Piazza Venezia ce sta’ ‘n cantiere che nun finisce più…urge ‘n sopralluogo, parecchio approfondito, da parte tua.
ma non è una gara di atletica bensì a chi fa il bonifico più grosso.. ed in questo noi vinciamo champions a ripetizione da anni per pagare ex giocatori che tutt’ora pascolano a Trigoria.
forse sarebbe il caso di risvegliarsi dagli anni 2000. Il campionato turco è più ricco del nostro, i ns presidenti di quel periodo i Cragnotti, i Tanzi, i Cecchi Gori i Sensi etc o sono passati per la galera o per il tribuale fallimentare.
Idem il calcio portoghese che, a differenza del nostro partecipa ai mondiali, cosa che noi non facciamo dal 2014 (11 anni) e in quell’occasione siamo stati eliminati al primo turno perdendo con il Costa Rica. E non è tra l’altro che siamo stati fatti fuori da chissà quale corrazzata, ma nel 2018 dalla Svezia dell’imperforabile Olsen, nel 2022 dalla Macedonia del Nord (perdendo in casa). La cruda realtà è che se prima un CT dove scegliere frai i vari Vieri, Inzaghi, Baggio, Del Piero e Totti, oggi lo fa fra Gnonto e Retegui
ieri scrivevano che non aveva detto No alla Roma .
Stamattina invece ci hanno ripensato e dicono il contrario .
Ormai io credo solo a quello che vedo , tutto il resto è Fuffa!!
Sempre e solo Forza Roma!!!
Abbasta con ‘sto mercenario
Va bene il NO di Sancho, ma buttarsi su un giocatore come Rowe mi sembra un errore enorme come una casa.
Ti butti su uno che non fa un goal neanche a pagarlo oro, uno che lo scorso anno a 22 anni faceva la riserva al Marsiglia e due anni prima il titolare in serie B inglese.
Uno che è stato messo fuori squadra dalla propria squadra per aver litigato con un compagno.
Ottimo profilo per il famoso salto di qualità.
sancho anche no grazie, tipico indolente, grandi capacità tecniche inversamente proporzionali al carattere. nn spendiamo soldi per chi potrebbe essere un problema enorme per la roma soprattutto perchè toglierebbe risorse importanti al mercato….piuttosto lascerei scoperta una posizione tattica creando alternative tattiche, piuttosto che sperperare soldi per chi nn sposterebbe nessun equilibrio.
A 25 dopo 4 stagioni anonime ti capita l’occasione di lavorare con Gasperini, che sarebbe stato in grado de fà segnà 25 gol a stagione pure a Fabio Junior, tu che fai ? Pensi alla Turchia per 2 fiorini de più(non credo che allo stato attuale cambi molto dal punto di vista economico 3o4mioni per Sancho)?
Se così è triste vedere uno che a 25 anni stacca la spina facendo un “lavoro” der genere.
Sto Sancho vole ‘na barca de quatrini senza valelli n’granchè … mejo pijanne n’artro caro Frederick.
Rowe quarta scelta, praticamente un panchinaro.
è solo una questione di soldi e la Roma giustamente non si può svenare.
mamma mia quanti nomi fatti o strafatti
sancio , (panza)?, mo embolo ? Rowe ?
la cosa che mi fa ‘ pensare come mai i loro club non vedono l’ora de mandarli via?
mah ,boh .da alcune cose qui lette recentemente non hanno fatte ste grandi prestazioni ,so stati deludenti
li fovemo prendere noi?
mah
Onestamente, chi non vuole venire a Roma non merita Roma. Che continui nella sua mediocrità di calciatore e si cambi rotta verso chi è più funzionale al ruolo che si sta cercando.
Ho visto un sacco di ragazzi giovani italiani che darebbero l’anima per fare il salto di qualità. Si cerchi anche nei vivai di altre squadre, magari francesi o inglesi che sono più strutturati fisicamente e preparate al sacrificio, magari si trova il jolly che un domani varrà qualche piccolo tesoretto.
MarcoL primo punto Rowe non sta allo stesso livello di Sancho, secondo Nene Dorgeles non si può più prendere perché extra comunitario e noi abbiamo finito gli slot purtroppo.Io spero ancora che Sancho venga alla Roma, secondo me ci farebbe fare un bel salto,
Si…un bel salto nel vuoto..
Volevo ricordare a qualcuno che anche Tévez era quasi un panchinaro del MC! Purtroppo a noi serve un giocatore che ci faccia fare il salto in attacco e Sancho può esserlo. Rowe non lo conosco. Spero che si faccia una scelta oculata
E te credo che il MU spinge per fargli prendere una decisione. C’ha un ingaggio stratosferico e so anni che rende da schifo.
Al MU hanno stappato una bottiglia quando è arrivata la proposta della Roma per liberarsi di un accollo come Sancho adesso che lui ha fatto lo schizzinoso e mira solo allo stipendio lo pressano per fargli alzare i tacchi.
Ormai si è bruciato…..non lo vogliamo!!!
Il problema è l’approccio che ha avuto Massara nella trattativa con Sancho. Così come con Rios…. Bisogna trovare prima l’accordo col calciatore, poi con la società!! Altrimenti si và incontro a brutte figure, e chi ci perde è la Roma!!
