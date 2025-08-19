Fabrizio Romano: “Sancho valuta altre proposte dopo il no alla Roma. Massara su Rowe”

Nessun ripensamento. Secondo Fabrizio Romano, Jadon Sancho non tornerà sui suoi passi dopo aver detto chiaramente no alla proposta della Roma nella giornata di ieri, lunedì 18 agosto.

L’esperto di mercato è molto chiaro al riguardo su X e scrive: “Il Manchester United è a conoscenza dell’intenzione di Jadon Sancho di prendere in considerazione proposte diverse dopo aver respinto l’AS Roma. Lo United insiste affinché Sancho trovi una soluzione il prima possibile”.

🚨 Manchester United are aware of Jadon Sancho’s plan to consider different proposals after rejecting AS Roma on Monday. United insist for Sancho to find a solution as soon as possible. pic.twitter.com/MFso4t5gIx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025

Lo stesso Romano conferma come Massara si sia mosso su Jonathan Rowe del Marsiglia, conteso al Bologna: gli emiliani hanno avanzato già una proposta ufficiale al club francese, ma anche la Premier League e la Roma si sono messe sulle sue tracce.

🚨👀 Jonathan Rowe’s exit can be decided soon as Olympique Marseille will talk to his agents today. Bologna sent an official proposal to get it done 🔴🔵 Premier League and AS Roma also approached his camp. pic.twitter.com/RgUffg5RMo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025