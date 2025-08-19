Nove giallorosso, previste sorprese: Fabio Silva resiste, ma ora spunta l’occasione Embolo

L’arrivo di Bailey e quello di un altro esterno d’attacco potrebbero non chiudere il mercato di Massara nel reparto avanzato. Stando a quanto racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sul fronte centravanti si annunciano altre sorprese nei prossimi giorni.
Il nome più gettonato in casa Roma fin dallo scorso luglio è ancora quello del portoghese Fabio Silva, un profilo che piace molto a Gasperini per la sua duttilità. L’attaccante dovrà peraltro lasciare il Wolverhampton vista la scadenza di contratto.
Per il jolly offensivo si è affievolito l’interesse di Lipsia e Borussia Dortmund, mentre l’ipotesi giallorossa (in prestito con riscatto condizionato sui 16 milioni grazie alla condizione di rinnovo automatico per una stagione) resiste.
L’altro nome proposto in queste ore e su cui Massara sta riflettendo è quello di Breel Embolo, 28 anni, anche lui in scadenza con il Monaco e quindi prendibile per una cifra ragionevole. Resta difficile, intanto, la cessione di Artem Dovbyk per il quale non sono ancora arrivate offerte.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Dovbyk ha bisogno di essere servito (meglio), speriamo Bailey glieli fornisca.
Mi dispiace ma questa è una legenda ormai metropolitana….
Per essere serviti bisogna anche essere capaci a liberarsi, ad anticipare, ad essere mobili e scendere sui tagli.
Se stai fermo e impalato come un palo della luce e stoppi la palla a 3 metri manco Messi basta.
Se ce parte l’embolo…
Siamo alla frutta…
Embolo!
embolo subito
4 gg. all’inizio del campionato e 4 giocatori ancora mancanti. Basta con le telenovele alla Sancho. Abbiamo i paletti del FFP e del SA? Benissimo. Allora profili giovani e con costi accessibili o con formule che si possano attuare. MA SBRIGATEVIi!!!!!
“….Resta difficile, intanto, la cessione di Artem Dovbyk per il quale non sono ancora arrivate offerte…”
Ma che strano, eppure qua dentro c’è chi giura sui 30 gol il prossimo anno……….
L’embolo mi viene a me se continuiamo così.
con l’embolo prendibile stamo apposto…
Se arriva Embolo, bisogna prendere Coumadin. Assolutamente!
Se non hai i soldi, devi andare al risparmio, e se vai al risparmio prendi giocatori dai numeri imbarazzanti. Embolo, 90 gol in carriera. Scommetto anche ritenuto forte, e Lukaku con 323 è stato definito finito e bollito. I misteri dell’ essere romanista.
e si lamentavano pure di Lukaku!!!!
Pronto il jet?
Peccato che di queste centinaia di reti il belga ne abbia segnate solo 13 con noi, contro le 12 del “deludentissimo” Dovbyk. Pochino per uno che si sgargarozza tre volte i soldi dell’ucraino. I misteri della logica mancante, non del romanismo…
Un embolo ce spunta a noi se continuate cosi con questi giornali!
Forza Roma
Daje che me parte l’embolo a sto giro!!
credo che dovbik ce lo dovemo tenere
per diverso tempo. è normale che non lo voglia nessuno. lo sbaglio è di chi lo ha voluto e chi lo ha acquistato. troppo alta la valutazione, troppo alto l’ingaggio,
troppo scarso lui. speriamo fino all’ultimo
ma la vedo dura.
sfr. ❤️🧡💛
C’avemo aperto il mercato con Fabio Silva, mo il mercato sta in chiusura e ancora parlamo di Fabio Silva.
Il mercato che sta portando avanti la Roma non è facile ma ad un certo punto bisogna anche concludere.
Sicuramente qualcosa si materializzare verso la fine del mercato.
Se affidi il mercato a massara anche se gli dai 500 milioni di euro non ti rinforzi. Il nuovo pinto o ghisolfi. Non c’è 2 senza 3.
il fatto che non ci siano soldi non deve indurre a caricarsi per 5 anni eventuali zavorre, altrimenti non si risana mai.
Altro nome improbabile, per età, costi, rendimento.
Comunque siamo in grande ritardo!!
Massara aspetta gli ultimi giorni sperando che i profili che ha messo sott’occhio, e cioè quei calciatori in scadenza e da vendere assolutamente, non siano ancora piazzati…così li compra ad un prezzo scontato avendo in quel momento il coltello dalla parte del manico. Domanda e offerta…su alcuni giocatori può andare bene ma è sempre rischioso
sul mercato non ci sono attualmente giocatori che garantiscano più gol di Dovbyk ( tra quelli prendibili dalla Roma)
vedrei bene Nacho in difesa e Berardi davanti
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.