Nove giallorosso, previste sorprese: Fabio Silva resiste, ma ora spunta l’occasione Embolo

L’arrivo di Bailey e quello di un altro esterno d’attacco potrebbero non chiudere il mercato di Massara nel reparto avanzato. Stando a quanto racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sul fronte centravanti si annunciano altre sorprese nei prossimi giorni.

Il nome più gettonato in casa Roma fin dallo scorso luglio è ancora quello del portoghese Fabio Silva, un profilo che piace molto a Gasperini per la sua duttilità. L’attaccante dovrà peraltro lasciare il Wolverhampton vista la scadenza di contratto.

Per il jolly offensivo si è affievolito l’interesse di Lipsia e Borussia Dortmund, mentre l’ipotesi giallorossa (in prestito con riscatto condizionato sui 16 milioni grazie alla condizione di rinnovo automatico per una stagione) resiste.

L’altro nome proposto in queste ore e su cui Massara sta riflettendo è quello di Breel Embolo, 28 anni, anche lui in scadenza con il Monaco e quindi prendibile per una cifra ragionevole. Resta difficile, intanto, la cessione di Artem Dovbyk per il quale non sono ancora arrivate offerte.

Fonte: Gazzetta dello Sport