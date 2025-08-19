Calciomercato Roma, Dybala spegne le voci: “Il Boca? Niente di vero, sto bene a Roma e continuerò qui”

Paulo Dybala ha voluto fare chiarezza sul suo futuro, mettendo a tacere le voci che nelle ultime settimane lo avevano accostato al Boca Juniors.
Parole brevi, ma molto chiare: “Il Boca? Non c’è niente. Sto bene a Roma, ho un contratto e continuerò qui”, ha dichiarato l’attaccante argentino.
Le frasi sono arrivate durante un intervento nel programma YouTube Olga, condotto insieme alla moglie Oriana Sabatini, dove la Joya si è lasciata andare a un confronto leggero e scherzoso. Proprio in quel contesto, Dybala ha parlato anche dell’amico Leandro Paredes, che in estate ha lasciato la Roma per tornare al Boca: “Siamo grandi amici, ma continuerò a fare grigliate a Roma”, ha detto ridendo.
Infine, un accenno all’Inter Miami dell’amico David Beckham, spesso citata tra le possibili destinazioni dei grandi campioni sudamericani: “Conosco i proprietari, ma niente di più”, ha chiosato l’ex Juventus e Palermo, spegnendo anche in questo caso ogni speculazione.
