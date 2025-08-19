Calciomercato Roma, Dybala spegne le voci: “Il Boca? Niente di vero, sto bene a Roma e continuerò qui”

3
62

Paulo Dybala ha voluto fare chiarezza sul suo futuro, mettendo a tacere le voci che nelle ultime settimane lo avevano accostato al Boca Juniors.

Parole brevi, ma molto chiare: “Il Boca? Non c’è niente. Sto bene a Roma, ho un contratto e continuerò qui”, ha dichiarato l’attaccante argentino.

Le frasi sono arrivate durante un intervento nel programma YouTube Olga, condotto insieme alla moglie Oriana Sabatini, dove la Joya si è lasciata andare a un confronto leggero e scherzoso. Proprio in quel contesto, Dybala ha parlato anche dell’amico Leandro Paredes, che in estate ha lasciato la Roma per tornare al Boca: “Siamo grandi amici, ma continuerò a fare grigliate a Roma”, ha detto ridendo.

Infine, un accenno all’Inter Miami dell’amico David Beckham, spesso citata tra le possibili destinazioni dei grandi campioni sudamericani: “Conosco i proprietari, ma niente di più”, ha chiosato l’ex Juventus e Palermo, spegnendo anche in questo caso ogni speculazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteCALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto
Articolo successivoLIVE! Turbo Roma, arriva Bailey: il giocatore è atterrato a Ciampino, canti e cori dei tifosi ad attenderlo (VIDEO)

3 Commenti

  2. ora tutti a criticarlo.

    al primo gol, assist, colpo di tacco, tutti a scodinzolare.

    portiamo rispetto all’ultimo numero 10 della serie A.

    ❤️🧡💛

  3. Sei un giocatore fenomenale, aiuta la Roma spalmando il tuo ingaggio da più di 6 ml annuo, con 3-4 anni di contratto a 3 milioni. Così aiuterai la Roma sia quando starai bene in campo e fuori dal campo permettendole di ingaggiare altri campioni

  4. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome