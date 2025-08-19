LIVE! Turbo Roma, arriva Bailey: sbarca a Ciampino alle 13:25, poi a Trigoria per le firme

Un velocista per Gasp. Il tecnico chiede a gran voce rinforzi in attacco, e Massara sta provando ad accontentarlo. In attesa di capire chiaramente cosa vuole fare Sancho, il ds giallorosso ha chiuso con Leon Bailey, in arrivo dall’Aston Villa.
Agli inglesi andranno 2 milioni di euro per il prestito oneroso, a cui aggiungerne (in caso) altri 22 al termine della stagione se la Roma vorrà riscattarlo e trattenerlo alla corte del Gasp.
L’arrivo di Leon Bailey nella capitale è previsto per la giornata di oggi, martedì 19 agosto. Il calciatore svolgerà le visite mediche, poi si dirigerà a Trigoria per le firme sui contratti e le foto di rito, seguite dalle consuete interviste ai canali social del club giallorosso.
Gasperini può tornare a sorridere dopo gli oltre 20 giorni senza rinforzi: il 28enne giamaicano è il prototipo di calciatore che piace al tecnico. Bailey è un esterno offensivo che ha nell’esplosività e nella velocità il suo punto di forza: soprattutto in campo aperto può essere devastante.
Due stagioni fa aveva fatto molto bene in Premier, realizzando la cifra non indifferente di 14 gol e altrettanti assist complessivi tra campionato e coppe. In quel momento la sua valutazione di mercato era salita alle stelle, arrivando a superare i 40 milioni di euro. L’anno scorso invece il calo, con Emery che ha scelto di farne a meno. Gasp è convinto di poterlo rilanciare in Serie A. [Giallorossi.net – T. De Cortis]
ULTIMO AGGIORNAMENTO – Leon Bailey è in arrivo nella Capitale: il calciatore giamaicano sbarcherà oggi a Ciampino alle 13:25. Nel pomeriggio si sottoporrà alle visite mediche di rito, poi la firma sul contratto per diventare a tutti gli effetti giallorosso.
SEGUONO AGGIORNAMENTI…
benvenuto !!! speriamo sia almeno come Gervinio !!!Forza Roma ci vediamo sabati sera
magari co i piedi mejo
“speriamo sia almeno come Gervinho” ?
Almeno ? MaGaRa ci si avvicina !!
Gervinho era un giocatore fortissimo, non molto preciso nelle conclusioni, ma devastante nelle progressioni.
e adesso un’ altra ala?
E’ meglio una coscia…di pollo
Non è che siamo esattamente una squadra di fulmini di guerra
28 anni?
Secondo me non verrà riscattato a 24/25 Milioni.
Benvenuto Will Smith!!! (somiglia molto all’attore-cantante americano)…
A me pare il figlio di Samuel L.Jackson.Potrebbe fare Pulp Fiction 2
Bene Bailey (spero sia veloce come dicono). La formula di prestito oneroso con diritto lascia spazio per altre operazioni. Comunque fra quattro giorni c’è il Bologna. A destra vedo bene Rensch e forse (forse) Celik al posto di Ghilardi.
Veloce è veloce, dribbla anche bene… anche da sinistra.. è un ottimo innesto tutto sommato, ma sempre mancino..
ci serve pure il destro… a questo punto anche un giovane di belle speranze andrebbe bene…
Celik è squalificato
Celik se nn ricordo male è squalificato contro il Bologna
Giusto Celik è squalificato; speriamo Ghilardi faccia progressi e una partitona.
Io nun me dimentico che quarche anno fa ce pisciò ar pari de quer tacchino inglese, avoja che er procuratore ce fa le fusa, io nun me scordo niente. Detto ciò, penso che sia er giocatore gasperiniano pe’ eccellenza, vedemo se fa er miracolo de rilanciallo…
Ha scelto la premier league al posto della serie A, non è un rifiuto, ma è una scelta.
Comunque non deve fare chissà che rilancio, l’ultimo anno ha giocato meno.. ma l’anno prima è andato bene…
Casomai da rilanciare sarebbe Sancho che nonostante le tante presenze col Chelsea l’anno scorso, è comunque appesantito..
Parla italiano!!!!
e nnamo, commissa’… anche Saulo, a la fine, se converti’ su la via de Damasco… pure se pare che, pe dasse un tono, na vorta cascato giù dar cavallo se ne uscì co “tanto volevo scénne”…
I numeri non sono certo entusiasmanti,
in 8 anni tra Bundes e Premier solo una volta in doppia cifra, e 16 gol in Premier in 4 anni.
Non mi esalto,
ma va detto che a Bergamo abbiamo visto palate di giocatori che arrivavano con questi numeri e poi diventavano bravissimi.
Vedremo.
Quello che mi auguro invece è che si smetta di parlare di Sancho.
uno che da tre anni delude puntualmente è che ragiona vome fosse Mbappè.
Ha lo stipendio che ha solo perchè al MU so’ dr coccio e triplicano le retribuzioni ai nuovi acquisti anche se vengono da 6 mesi buoni,
ma sta a fare paragoni come se avesse la fila di Real e PSG a contenderselo…
Ha fatto perdere un mese di tempo alla Juve che alla fine ha preferito riprendersi Conceicao pagando di più ma con un contratto sensato,
e ora a noi.
BASTA.
In Turchia dico che al Besiktas darà una risposta solo a Settembre, con gli altri mercati chiusi.
Il suo posto è Doha.
Molto più interessante Rowe.
Bene elemento con caratteristiche funzionali al gioco di Gasperini ad un prezzo congruo di 2 mil per un anno, il prossimo anno si valutera’, anche se vedo difficile il riscatto di un quasi trentenne al prezzo pattuito a meno che non sfoderi una stagione clamorosa. Ma la prima delle esigenze e’ stata soddisfatta sperando di poterla migliorare.
Concordo. Buon acquisto con una formula che ci lascia margine per provarlo.
Questi sono acquisti intelligenti che una società sotto fpf deve fare
Mejo de niente…
Rincalzo x sostituire Soule al 70esimo o coppa Italia….ma sono fiducioso che hanno il colpo in canna x un grande acquisto….Kone tenerselo ben stretto.SEMPRE FORZA ROMA.
Soulé al 70° dovrebbe sostituirlo Dybala, o vogliamo tenerci una terza alternativa a 8 mln netti l’anno? Roba che manco il City.
Bailey giostrerà sulla sinistra, è ambidestro anche se mancino naturale, come attaccante ma non escludo possa anche essere l’alternativa di Angelino o, chissà, il titolare se arrivasse Sancho o chi per lui.
Di fatto, dopo la bocciatura di Salah-Eddine, non mi sembra si parli dell’arrivo di un suo sostituto.
Il vero colpo di mercato sarebbe se non passasse le visite mediche. Ma con Gasperini non sarebbe dovuto puntare su giovani, forti e pimpanti? Questo è l’esatto contrario. Però, per carità, basta qualche apparizione in Premier League e stai ai livelli di Messi e Ronaldo. Sempre più deluso.
Doppio zero,
ecco quello sei!!!
Vabbe’ mo a 28 è vecchio!
Augurarsi che un nuovo acquisto non passi le visite medicbe, che pochezza.
Viene dalla premier, sono forti anche le ali delle squadrette. Rowe invece sembra buono, ma viene dalla Ligue1 e quindi potrebbe essere un grande flop come quello preso dall’inter sempre dal marsiglia. Ben altra cosa sarebbe prendere Greenwood, al marsiglia ma sempre da quale campionato arriva?
Insulta pure, caro Miky, ho anche messo un pollice di approvazione, poi ne riparliamo a fine stagione. Di giocatori così li trovi anche in Lega Pro.
mah…. con la squadra di Ranieri dello scorso anno, migliorata un po’, si poteva aspirare alla Champions. ora, con un modulo nuovo, giocatori sconosciuti e giovani, mi sa che tocca ricominciare tutto da capo.
si ma chi prendevi? Ranieri si è ritirato dal fare l’ allenatore, Allegri che avrebbe potuto proseguire sulla sua stessa linea sarebbe andato comunque al Milan. Non c’era un successore simile a Ranieri per modo di intendere il calcio
beh, la squadra di Ranieri andava bene per il gioco di Ranieri… ci sta che con Gasperini si cambino giocatori e si ricominci
L’ ideale era Allegri ma con i paletti del Fair play finanziario e un mercato di giovani sconosciuti non sarebbe venuto
Bailey ha gli stessi anni del tanto strombazzato Lookmann,pertanto mi pare un’ottima mossa messa a segno da Massara. E’ un pò la stessa situazione avvenuta anni fa con Gervinho.
Confido nella stessa riuscita.
daje! sarà il nuovo Cuadrado dei bei tempi che con una buona tenuta fisica sarà sempre utile
quanto vorrei due Kawasaki sulle fasce destra e sinistra 2 Francesco Rocca
Eravamo scoperti in due ruoli.. terzino destro, ala sinistra e magari anche un centrocampista.. avrei iniziato prendendo Zortea, Lauriente, Frendrup, giocatori affidabili che conoscono il calcio italiano.
Poi, oltre alle cessioni fatte avrei cercato di vendere Pellegrini cristante baldanzi e a malincuore anche elsha e Dybala e avrei preso Solet dell’ Udinese per la difesa e qualche giovane promettente in attacco
Ti seppelliranno di spolliciate.
Comunque, senza entrare nello specifico, questa era la strada da seguire, ed oggi avevi la rosa delineata, magari in attesa di uno o due colpi finali (anche con formule creative così osannate…).
Invece mi pare che siamo in alto mare e pure di brutto (ovviamente dopo aver speso, così si legge, quasi 55 milioni…)
benvenuto Bailey sempre forza Roma
con questo acquisto mancherebbero in teoria…un altro difensore centrale… un altra ala d’attacco… un altro vice Angelino.. ed io aggiungerei un altro centrocampista centrale ma la vedo dura
Scusate ragazzi ma io non riesco a capire che conti fate. Poi posso capire che vorreste giocatori diversi ma ad oggi ali d attacco o Comunque giocatori che occupano quei ruoli:
Dybala, soule, El Shaarawy, baldanzi, (pellegrini), bailey.
Poi va be che sono quasi tutti mancini e che possono non piacervi, ma come si fa a dire che serve un’altra ala? Se non altro bisognerebbe avere un baldanzi che va in prestito e un pellegrini che va dove gli pare ma Comunque saremmo in 4 per 2 ruoli.
Infatti la storia dell acquisto di sancho non la capisco io o è una montatura di suo. Anche perche come fai a pagare 2 mil bailey piu l ingaggio che immagino non sia basso per un panchinaro? In una situazione come la roma. Magari va bene cosi ma allora Comunque un altra ala titolare stra pagata non non me la spiego.
Ad oggi vista la partenza di kumbulla direi che manca solo un centrale di difesa in piu.
Poi chiaro se parte s. eddine celik o altri è un altro discorso e ad oggi questi siamo e non possiamo avere 40 giocatori a stipendio stile man united
Ok, allora manca poco…
Quel che spero è che abbia fatto la preparazione atletica seriamente altrimenti siamo fritti
a centrocampo però stiamo ancora con Cristante necessario…sicuri che la non ce serve un giocatore?
avoja se servirebbe, il problema è che Cristante sembra essere incedibile per Gasperini e la Roma, e non capisco perché. È un giocatore mediocre, ma a Trigoria continuano a tenerlo. E poi al momento le priorità sono in attacco e sulla fascia sinistra
Benvenuto Bailley, ho fretta di verderti con finte et contro finte e divertici con le te tue accelerazione.
PS: vedo tanti disfattisti qui nel sito, e dai su un po di gioia e d’ingenuità infantile non guasta, sogniamo un po. Voglio vedere il lato positivo, almeno in estate. Forza Roma ❤️🐺
stupendo il giamaicano!
Quest’anno l’unica speranza è gasperini. Ancora una volta abbiamo l’allenatore ma non il ds.
Bailey è stato messo da parte da Emery e questo ha influenzato il suo rendimento però credo che la sua voglia di giocare e riscattarsi sia determinante e con Gasp può ritrovare lo smalto di un tempo.
Se torna come qualche anno fa potrebbe essere davvero d’impatto nel suo ruolo.
E perché lo hanno messo da parte?
Emery è brutto e cattivo e gli ha fatto i dispetti?
Sarò molto limitato, lo ammetto, ma continuo a non comprenderne l’utilità, non la sua bravura.
Ha 28 anni, e quindi difficilmente un crack potenziale o un futuro interessante, costa 24mln il prossimo anno, è un altro piede sinistro.
In che ruolo giocherà? E’ un’ala destra o centrocampista esterno a destra. Ha giocato qualche volta a sinistra. Spazia sul fronte d’attacco.
Abbiamo 4 piede sinistro in rosa attualmente: Dybala, Soulè e Baldanzi oltre a lui. Se consideriamo anche Dovbky, l’unico destro è Ferguson. Bizzarra come cosa.
Sarà compito di Gasperini scegliere fra loro chi mettere in campo vedendoli e studiando le partite.
Al momento però la Roma continua ad avere bisogno di un terzino sinistro di spinta oltre ad Angelinho, e un centrocampista di impostazione, oltre a un nuovo difensore centrale dopo la partenza di Kumbulla. Forse anche di un nuovo attaccante, ma meno indispensabile, qui mi aspetto un italiano in prestito come Piccoli o Pinamonti in prestito.
Daje che quest’anno si ci divertiamo!
