LIVE! Turbo Roma, arriva Bailey: sbarca a Ciampino alle 13:25, poi a Trigoria per le firme

Un velocista per Gasp. Il tecnico chiede a gran voce rinforzi in attacco, e Massara sta provando ad accontentarlo. In attesa di capire chiaramente cosa vuole fare Sancho, il ds giallorosso ha chiuso con Leon Bailey, in arrivo dall’Aston Villa.

Agli inglesi andranno 2 milioni di euro per il prestito oneroso, a cui aggiungerne (in caso) altri 22 al termine della stagione se la Roma vorrà riscattarlo e trattenerlo alla corte del Gasp.

L’arrivo di Leon Bailey nella capitale è previsto per la giornata di oggi, martedì 19 agosto. Il calciatore svolgerà le visite mediche, poi si dirigerà a Trigoria per le firme sui contratti e le foto di rito, seguite dalle consuete interviste ai canali social del club giallorosso.

Gasperini può tornare a sorridere dopo gli oltre 20 giorni senza rinforzi: il 28enne giamaicano è il prototipo di calciatore che piace al tecnico. Bailey è un esterno offensivo che ha nell’esplosività e nella velocità il suo punto di forza: soprattutto in campo aperto può essere devastante.

Due stagioni fa aveva fatto molto bene in Premier, realizzando la cifra non indifferente di 14 gol e altrettanti assist complessivi tra campionato e coppe. In quel momento la sua valutazione di mercato era salita alle stelle, arrivando a superare i 40 milioni di euro. L’anno scorso invece il calo, con Emery che ha scelto di farne a meno. Gasp è convinto di poterlo rilanciare in Serie A. [Giallorossi.net – T. De Cortis]

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Leon Bailey è in arrivo nella Capitale: il calciatore giamaicano sbarcherà oggi a Ciampino alle 13:25. Nel pomeriggio si sottoporrà alle visite mediche di rito, poi la firma sul contratto per diventare a tutti gli effetti giallorosso.

SEGUONO AGGIORNAMENTI…