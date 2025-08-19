Calciomercato Roma, trattativa ancora aperta per Sancho: i Friedkin in pressing su richiesta di Gasperini

Il futuro di Jadon Sancho resta ancora da definire. La Roma ha trovato un’intesa di massima con il Manchester United per l’esterno inglese, ma l’operazione non è chiusa: manca infatti l’ok del calciatore, che sta valutando con attenzione tutte le opzioni sul tavolo prima di prendere una decisione definitiva.

Nelle ultime ore la situazione si è riaccesa grazie all’intervento diretto dei Friedkin, intenzionati ad accontentare Gian Piero Gasperini, grande estimatore di Sancho. A confermare questa spinta è stato anche Ivan Zazzaroni del Corriere dello Sport, secondo cui il tecnico giallorosso avrebbe chiesto con forza un ulteriore sforzo alla proprietà per portare l’inglese nella Capitale.

Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, uno degli ostacoli principali resta quello legato alle commissioni per l’agente, ma non sarebbe questo l’unico nodo: Sancho vuole infatti prendersi del tempo per scegliere la destinazione più adatta al prosieguo della sua carriera.

Intanto, dalla Turchia (sporx.com) giunge la notizia che il Besiktas avrebbe abbandonato la pista Sancho, spostando l’attenzione su Armand Laurienté del Sassuolo, valutato 20 milioni di euro, e su Zuriko Davitashvili del Saint-Etienne.

La Roma, dal canto suo, resta alla finestra e continua a spingere per chiudere un’operazione che avrebbe un forte impatto tecnico e mediatico. Tutto, però, dipenderà dalla scelta finale di Sancho.