FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 19 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:50 – Oriana: “Dybala al Boca? Deve volerlo…”

Oriana Sabatini, moglie di Paulo Dybala, è stata ospite in una trasmissione televisiva argentina. All’attrice è stato chiesto anche di un possibile futuro del marito al Boca Juniors: “Non dipende da me, sono loro che devono chiamarlo…”, la risposta di Oriana, che ha poi replicato all’influencer Eial Moldavsky, grande tifoso xeneize, che si era proposto per chiamare il giocatore e convincerlo: “Ci vuole più di una chiamata di Eial, neanche si conoscono! Non verrà solamente perché lo dice lui”. Prima di ribadire: “Devono chiamarlo e lui deve volerlo“. (America TV)

Ore 9:30 – Pellegrini ancora a parte, niente Bologna

A Trigoria si va cauti con Lorenzo Pellegrini. Anche ieri il sette giallorosso ha lavorato a parte, seguendo il programma di recupero dopo l’operazione al tendine del retto femorale. Improbabile una convocazione per la prima di campionato contro il Bologna: se tutto filerà liscio, il rientro potrebbe arrivare col Pisa, più probabile dopo la sosta contro il Torino. Intanto, in gruppo tutti tranne Cherubini, Darboe e Salah-Eddine (differenziato per un edema alla caviglia). (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…