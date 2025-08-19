Calciomercato Roma, Rowe e Rabiot messi ufficialmente sul mercato dal Marsiglia: “Comportamento inaccettabile”

Dopo le notizie circolate ieri in merito ad una lite tra Jonathan Rowe, attaccante inglese accostato alla Roma, e Adrien Rabiot negli spogliatoi dopo la gara con il Rennes, arriva il comunicato ufficiale del Marsiglia a chiarire la vicenda.

Il club francese ha annunciato in una nota che i due giocatori sono stati messi ufficiale sul mercato. Questo il testo integrale del comunicato: “L’OM annuncia che Adrien Rabiot e Jonathan Rowe sono stati inseriti nella lista dei trasferimenti del club.

Questa decisione è stata presa a causa del comportamento inaccettabile negli spogliatoi dopo la partita contro lo Stade Rennais FC, in accordo con lo staff tecnico e in conformità con il codice di condotta interno del club. Il club ha comunicato la decisione a entrambi i giocatori lunedì”.

