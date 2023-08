Calciomercato Roma, Di Marzio: “Il punto su Renato Sanches, Marcos Leonardo, Zapata e Muriel”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il mercato della Roma può entrare nel vivo nei prossimi giorni, scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito. I giallorossi hanno infatti diversi obiettivi di mercato da portare a termine oltre a dover gestire qualche situazione in uscita.

Si può sbloccare, infatti, la trattativa con il PSG per Renato Sanches: i parigini potrebbero aprire al prestito con diritto di riscatto dopo l’iniziale richiesta con obbligo.

Per quanto riguarda Marcos Leonardo, invece, i giallorossi hanno garantito tutte le condizioni richieste dal Santos (12 milioni più 6 di bonus). Il club brasiliano aveva promesso al giocatore il via libera nel caso in cui la Roma avesse raggiunto le richieste economiche. Al momento, però, il Santos è quart’ultimo e ha già fatto due cessioni importanti. Per questo il club sta bloccando tutto per evitare contestazioni. Il giocatore sta comunque spingendo per la cessione e non si è allenato.

Nel caso dovesse arrivare il brasiliano si punterebbe anche Zapata dell’Atalanta per una questione di caratteristiche. Nel caso contrario, si andrebbe su Muriel. Per il primo i bergamaschi non aprono al prestito mentre per il secondo l’operazione a titolo definitivo sarebbe già impostata a 5 milioni più 1 di bonus.

Infine, il Rennes avrebbe fatto un’offerta a Matic. Il centrocampista gradirebbe la destinazione e avrebbe espresso il desiderio di trasferirsi lì ma tra i club non ci sono stati contatti. La Roma comunque non vuole cederlo, tantomeno a basso prezzo.

Fonte: Gianlucadimarzio.com