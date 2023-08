Roma, tutto su Zapata

AS ROMA NEWS – Il dado pare essere tratto: la Roma sta accelerando per portare Duvan Zapata alla corte di Josè Mourinho, possibilmente in coppia con il giovane Marcos Leonardo.

La trattativa con l’Atalanta è aperta, ma non semplice: i bergamaschi sono disposti a cedere il colombiano ora che hanno preso Scamacca e Touré, investendo un bel po’ dei soldi ricavati dalla cessione di Hojlund al Manchester United. Ma per privarsi di Zapata, chiedono un prestito oneroso di 3 milioni di euro più l’obbligo del riscatto fissato a 7, che può scattare al 40% delle presenze con la maglia giallorossa.

Tiago Pinto preferirebbe un semplice diritto di riscatto per valutare attentamente le condizioni fisiche del calciatore, che l’anno scorso è stato spesso fuori per problemi muscolari. La trattativa proseguirà nelle prossime ore, considerando che anche lo stipendio da dare a Zapata non sarà banale: il 32enne chiede 2,5 milioni di euro.

Muriel, considerato meno adatto al gioco di Mourinho, per ora viene considerato un’ipotesi di riserva qualora dovesse sfumare l’arrivo di Marcos Leonardo. Nella testa di Pinto, infatti l’attacco della Roma troverebbe il suo completamento ideale con l’arrivo di Zapata insieme al giovane brasiliano, ma l’affare col Santos non trova sbocchi: il gm ha raggiunto le richieste inziali del club brasiliano (12 milioni più 6 di bonus e percentuale sulla futura rivendita), ma dopo aver venduto Washington al Chelsea i sudamericani hanno bloccato ogni altra uscita per non scatenare le proteste dei tifosi.

