Pinto a caccia di un difensore: contatti col Salisburgo per Solet, in lista anche Demiral

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il mercato della Roma pare essere destinato a sbloccarsi ora che la cessione di Ibanez porterà nelle casse del club denaro fresco che dovrebbe essere reinvestito per rinforzare la squadra.

Oltre al centrocampista e ai due attaccanti, Tiago Pinto ora lavora per trovare un rinforzo in difesa da mettere a disposizione di Mourinho ora che il centrale brasiliano ha salutato la Roma.

E così il gm, riferisce Gianluca Di Marzio, ha avviato i contatti con Oumar Solet, 23 anni, difensore centrale francese di piede destro del Salisburgo. La proposta della Roma è sempre la stessa: prestito con diritto di riscatto. Pinto aspetta di capire se il club austriaco aprirà a questa soluzione, altrimenti virerà altrove.

E in quel caso occhio a Merih Demiral, 25 anni, difensore turco dell’Atalanta: il giocatore vuole lasciare i bergamaschi e accetterà un trasferimento solo in un top club. Secondo Fabrizio Romano il centrale è nella lista della Roma, ma anche dell’Inter, a caccia di un rinforzo in quel reparto.

Merih Demiral’s priority remains to leave Atalanta this month; he’d only accept a top club move 🔵🇹🇷

AS Roma have added his name in the list alongside Omar Solet, Inter remain interested since June.

Talks with Nottingham Forest and West Ham, never advanced. pic.twitter.com/2yroMWmVvV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023