Mercato fermo e prezzi alti: così i tifosi cominciano a rumoreggiare

NOTIZIE AS ROMA – Il mercato in entrata fermo all’arrivo di Llorente in prestito i primi di luglio, le difficoltà a prendere un attaccante di livello e il caro prezzi operato per Roma-Milan stanno creando malumore nella tifoseria romanista.

L’apertura di credito illimitata nei confronti dei Friedkin comincia a vacillare. A spiazzare il popolo romanista è questo deludente calciomercato estivo, il terzo sotto la gestione Mourinho. L’arrivo dello Special One sulla panchina romanista lasciava presagire grandi investimenti, ma i sogni piano piano si sono scontrati con la dura realtà dei fatti.

L’accordo con la Uefa, che per qualcuno è esageratamente rispettato alla lettera dal club capitolino, sta portando la Roma a un immobilismo preoccupante sul mercato: per ora sono stati ceduti diversi giovani interessanti del vivaio oltre a Roger Ibanez, finito in Arabia Saudita a suon di milioni.

Ora però i romanisti si aspettano un cambio di marcia nelle operazioni in entrata: i nomi di Muriel, Arnautovic e Zapata però non fanno di certo sognare. Qualche eccitazione in più può crearla il giovane talento brasiliano Marcos Leonardo, ma la Roma sembra essersi cacciata in una trattativa molto complicata e che può regalare brutte sorprese.

Ieri poi è arrivata un’altra notizia spiacevole per il tifoso giallorosso: la Roma ha comunicato i prezzi dei biglietti per la sfida contro il Milan del prossimo primo settembre, scatenando nuovi mal di pancia. Per la curva Sud servono 75 euro, per la curva Nord 62 (53 per gli abbonati Plus); i Distinti costano fino 85 euro, per una tribuna Monte Mario invece si arriva fino ai 275 della Centrale Sud. Aumenti di prezzo che hanno fatto arrabbiare i non abbonati.

La Roma si dice sorpresa di questi malumori, perché Roma-Milan è considerata una partita di cartello, e questo giustificherebbe i prezzi più alti. E poi perché da tempo la proprietà va incontro alle esigenze dei tifosi con iniziative e offerte dedicate agli abbonati, con prezzi favorevoli soprattutto nei settori popolari. Per far passare i mal di pancia però servirà qualche rinforzo sul mercato capace di far tornare il sorriso sul volto imbronciato dei romanisti.

