Marcos Leonardo strappa col Santos: “Lasciatemi andare, voglio la Roma”. E fa la mossa sui diritti economici del cartellino

NOTIZIE AS ROMA – Marcos Leonardo ha deciso di puntare i piedi per riuscire a realizzare il suo desiderio: quello di lasciare il Santos per far esplodere il suo potenziale in Italia, e più precisamente alla Roma.

Il club brasiliano infatti sembra intenzionato a non liberarlo dopo che l’altro gioiellino in rosa, Deivid Washington, si sta per trasferire ufficialmente al Chelsea (ma occhio a un rilancio del Monaco dell’ultimo minuto).

Da qui i mal di pancia dell’attaccante: “Lasciatemi andare, voglio andare alla Roma”, le frasi rivolte ai dirigenti del Santos nelle ultime ore e riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Arrivato regolarmente al centro sportivo Rei Pelé, il centravanti brasiliano ha deciso infatti di non spogliarsi, parlando con il team manager della squadra e con i dirigenti. E dopo la chiacchierata ha preso le sue cose e se ne è tornato a casa, disertando di fatto il primo allenamento alle dipendenze di Diego Aguirre, il nuovo tecnico del Peixe.

E allora Marcos Leonardo ha studiato un’ulteriore mossa: lasciare al Santos anche quel 40% dei diritti economici sul cartellino di cui è titolare in modo tale che il club di Rueda possa incassare l’intera cifra offerta dalla Roma. A Pinto non resta che sperare che il forcing del calciatore spinga il Santos a lasciar partire il ragazzo, con destinazione Trigoria.

