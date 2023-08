CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 8 agosto 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:35 – ROMA, ARRIVA IL BABY SOLBES – Tutto definito per il talento classe 2006 Ricky Solbes (17) dal Defensa y Justicia in giallorosso. E’ atteso domani in città per firmare il contratto con la Roma, sarà accompagnato anche dall’intermediario e agente Nico Spolli. L’Apache sarà aggregato alla Primavera di Guidi. (tmw.com)

Ore 9:30 – PINTO CHIAMA LA JUVE PER MILIK – Tiago Pinto, a caccia di un centravanti esperto da regalare a Mourinho, ha chiamato la Juventus per informarsi su Milik (29). I bianconeri hanno chiesto 15 milioni, e per questo il gm ha deciso di virare su Zapata.

Ore 9:20 – MCTOMINAY, LO UNITED CHIEDE 40 MILIONI – Scott McTominay (26) è un obiettivo impossibile per le casse della Roma: il centrocampista era stato accostato ai giallorossi, ma il Manchester United ha appena rifiutato un’offerta di 30 milioni del West Ham, valutandolo circa 40 milioni. (Sky Sport)

Ore 9:10 – MARCOS LEONARDO ROMPE COL SANTOS – Marcos Leonardo (20) vuole la Roma e non si è allenato con i compagni. Il presidente del Santos però avverte: “Non è il momento di perdere due attaccanti…“...VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – DOMINGUEZ O PAREDES SE PARTE MATIC – Resta avvolto dal mistero il futuro di Matic, tentato dal Rennes. Qualora il serbo dovesse partire, la Roma pensa a uno tra Leandro Paredes (29) e Lucàs Dominguez (25) per sostituirlo. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – ZAPATA PIU’ DI MURIEL – E’ Duvan Zapata (32) l’attaccante esperto che la Roma sta puntando con forza in questi minuti. Contatti avviati con l’Atalanta. L’altro colombiano dei bergamaschi, Luis Muriel (32), è stato valutato ma sembra essere meno adatto al gioco di Mourinho. (Gianlucadimarzio.com / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero)

(In aggiornamento…)

