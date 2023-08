Matic, i dissidi col “gruppo italiano” e la lite con Mourinho: i retroscena della crisi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dissapori con il “gruppo italiano” e rapporti improvvisamente gelidi con Mourinho: a Trigoria è esploso inaspettato il caso Matic.

Stando a quanto rivela Calciomercato.com (F. Balzani), alla base dei mal di pancia del calciatore serbo ci sarebbero “dinamiche di spogliatoio poco chiare col cosiddetto gruppo italiano“, e cioè quello formato principalmente da Mancini, Cristante e Pellegrini.

Matic, assente nelle ultime due amichevoli per non precisati problemi fisici, ha così mandato un segnale al Rennes che già lo aveva cercato nelle scorse settimane scatenando anche il malumore di Mourinho, che non si aspettava questo comportamento da uno dei suoi pupilli e che avrebbe avuto una forte discussione col centrocampista. Tra i due ora il rapporto è gelido.

La Roma sta provando a ricucire allo strappo, e nel frattempo fa la voce grossa col Rennes, chiedendo 8 milioni per la cessione di Matic.

Fonte: Calciomercato.com