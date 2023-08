ULTIME DA TRIGORIA – Matic si allena ancora a parte. Solo palestra per Dybala

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La squadra giallorossa è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria in vista della prossima amichevole, in programma a Tirana il 12 agosto.

Non era presente in gruppo Nemanja Matic, centrocampista serbo al centro delle voci di mercato in questi ultimi giorni: per il serbo lavoro solo lavoro specifico a parte per superare un problema fisico.

Nemmeno Paulo Dybala si è visto in gruppo: l’argentino era uscito dal terreno di gioco nel match perso contro il Tolosa per un fastidio all’altezza dell’inguine e oggi svolge soltanto lavoro in palestra.

Per tutto il resto del gruppo consueto lavoro atletico seguito da una parte tattica. Per la sfida contro il Partizan Tirana Mou spera di avere tutto il gruppo a disposizione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini