Calciomercato Roma, trattativa aperta con l’Atalanta per Zapata in prestito con diritto di riscatto

AS ROMA NEWS – Roma e Atalanta hanno avviato una trattativa per Duvan Zapata, 32 anni, centravanti colombiano che i bergamaschi sono pronti a cedere dopo l’arrivo di Scamacca.

Tiago Pinto vuole il calciatore, ma ha intenzione di prenderlo solo con la formula tanto cara al gm: un prestito con diritto di riscatto. I bergamaschi per ora frenano, preferendo cedere Zapata a titolo definitivo.

I contatti tra le parti proseguono, con il club nerazzurro che alla fine potrebbe aprire a questa formula pur di liberarsi dell’ingaggio del calciatore, il cui contratto scadrà nel 2025.

Zapata è reduce da una stagione non entusiasmante, caratterizzata da infortuni muscolari: il colombiano ha realizzato infatti solo 2 gol e 5 assist in 27 presenze, fra Serie A e Coppa Italia proprio per via dei problemi fisici.

Fonte: Gianlucadimarzio.com