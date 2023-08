Marcos Leonardo rompe con il Santos e salta l’allenamento. Il presidente: “Non è il momento di perdere due attaccanti”

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Marcos Leonardo vuole la Roma e non ha intenzione di accettare rifiuti da parte del proprio club. L’attaccante sembra pronto a rompere, tanto da non prendere parte all’allenamento con il resto dei compagni.

Stando a quanto racconta Globesporte, il centravanti, decisivo dal dischetto al 96esimo nell’ultima partita del Santos, si è presentato al centro sportivo ma ha scelto di non allenarsi in gruppo. Un segnale evidente del suo malumore, un messaggio forte lanciato alla società.

La trattativa tra il club brasiliano e la Roma non si sblocca nonostante i passi avanti compiuti da Pinto, che ha alzato da 10 a 12 milioni l’offerta per il calciatore, rimodulando i bonus e le modalità di pagamento. Ma l’ok non è ancora arrivato, particolare che sta creando mal di pancia all’attaccante.

Intanto è tornato a parlare Andres Rueda, presidente del Santos, che a proposito della possibile e simultanea partenza di Marcos Leonardo e Deivid Washington, a un passo dal Chelsea, ha dichiarato: “Questo non è il momento per noi di perdere due attaccanti”.

Fonte: Globoesporte