Incertezza Matic, la Roma si muove: Paredes o Dominguez per sostituirlo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un fulmine a ciel sereno squarcia la serenità del ritiro romanista: Nemanja Matic, apparso fino a pochi giorni fa al centro del progetto e sempre pronto a ridere e scherzare con l’amico Dybala, ora sta seriamente pensando di lasciare Trigoria per trasferirsi in Francia.

Josè Mourinho e il club stanno facendo muro, consapevoli del vuoto che lascerebbe Matic dentro la Roma. La squadra invece è spiazzata, non aspettandosi da uno dei suoi principali leader un comportamento del genere.

Se il giocatore riflette, il club non ha dubbi: qualora Matic dovesse chiedere la cessione, il Rennes dovrà presentarsi a Trigoria con un’offerta adeguata. Perchè se il serbo lascerà la Roma, sarà necessario rimpiazzarlo adeguatamente.

I nomi dei possibili sostituti sono al momento due: Leandro Paredes, 29 anni, ex giallorosso in rotta con il PSG, e Nicolàs Dominguez, 25 anni, in uscita dal Bologna a un anno dalla scadenza del contratto su cui però è forte l’interesse del Milan in caso di cessione di Krunic.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere della Sera / Il Romanista