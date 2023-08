La Roma bussa alla porta dell’Atalanta: Zapata o Muriel

AS ROMA NEWS – In attesa che si sblocchino le trattative infinite per Renato Sanches (il PSG deve aprire al prestito, ancora non lo ha fatto) e Marcos Leonardo (si tratta ancora col Santos), la Roma vuole regalare a Mourinho il centravanti esperto chiesto a gran voce per l’attacco.

Sfumato definitivamente Morata, che resterà all’Atletico Madrid con un nuovo contratto, Tiago Pinto ora sta bussando alla porta dell’Atalanta, che ha due attaccanti in esubero dopo gli arrivi di Scamacca e Tourè: Luis Muriel e Duvan Zapata. Due numeri nove diversi, ma che farebbero comodo a Mou.

Entrambi colombiani, entrambi nati ad aprile del ’91, sono due attaccanti con caratteristiche tecniche completamente differenti: veloce e tecnico il primo, forte fisicamente il secondo. Per il gioco di Mourinho, Zapata sarebbe l’ideale, e per questo la Roma sembra aver accelerato con quest’ultimo.

Il colombiano ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e grosse incognite legate alle sue condizioni fisiche: i guai muscolari lo hanno tormentato nell’ultima stagione, e Pinto non ha intenzione di svenarsi per averlo. Il gm infatti aveva già provato nelle ultime ore ad arrivare a dama con Arnautovic, ma il Bologna ha sparato alto (9 milioni) facendo scappare i giallorossi.

I contatti con l’Atalanta sono avviati, nella testa di Pinto la strada è tracciata: prima della fine di agosto arriveranno due rinforzi in attacco, un giovane di belle speranze su cui costruire il futuro (Marcos Leonardo) e un usato sicuro che può dare garanzie immediate a Mourinho. Con Zapata favorito su Muriel.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport