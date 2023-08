Calciomercato Roma, Ibanez all’Al Ahli per 28,5 milioni più bonus. Oggi le visite mediche

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto fatto, Roger Ibanez sta per lasciare la Roma e diventare un nuovo giocatore dell’Al-Ahli.

Alla Roma andranno 28,5 milioni di parte fissa per il cartellino del difensore brasiliano, più altri bonus che porteranno la cifra complessiva sopra i 30 milioni di euro. A riferirlo in questi minuti è Fabrizio Romano.

Roger Ibañez to Al Ahli, here we go! Deal in place for €28.5m guaranteed fee plus add-ons up to more than €30m total package for AS Roma 🚨🟢🇸🇦 #AlAhli

Four year deal agreed, medical will take place today; exclusive story confirmed.

🇵🇱 Al Ahli will now focus on Zielinski. pic.twitter.com/4AO4KyDeB1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023