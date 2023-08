Calciomercato Roma, Di Marzio: “Tiago Pinto fa sul serio per Marcos Leonardo. Il giocatore ha già detto sì ai giallorossi, va convinto il Santos”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma, dopo aver perso Scamacca, sembra aver già trovato un altro attaccante per il futuro del club. E Tiago Pinto lo avrebbe individuato in Sudamerica.

Stando a quanto rivela in questi minuti Gianluca Di Marzio di Sky Sport, sono quattro i giocatori monitorati dal general manager portoghese e dal suo team di scouting, e Marcos Leonardo del Santos è il nome più caldo.

L’attaccante classe 2003 ha segnato 6 gol in 12 partite del Brasileirao, 5 nelle ultime 4. La Roma aveva già fatto un tentativo per Marcos Leonardo lo scorso maggio prima di fermarsi, poi si è registrato l’inserimento della Lazio, con il club biancoceleste che aveva offerto 12 milioni prima di virare sull’argentino Castellanos. Adesso però la società giallorossa fa sul serio per il giovane brasiliano.

Dall’esordio in Prima Squadra avvenuto nel 2020, Marcos Leonardo ha collezionato 47 gol in 149 presenze con la maglia del Santos. Nel 2023, l’attaccante nato a Itapatinga ha segnato 14 gol in 30 partite tra Brasileirao, Copa do Brasil, Paulistao e Copa Sudamericana. Il classe 2003 vanta anche 7 gol in 7 presenze con la nazionale U20 brasiliana, 2 dei quali messi a segno contro l’Italia di Nunziata al Mondiale U20.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Nuovi aggiornamenti su Marcos Leonardo: il calciatore ha già dato il suo ok al trasferimento ai giallorossi. Tra martedì e mercoledì l’agente dell’attaccante, Rafaela Pimenta, incontrerà il Santos.

Resta però da convincere il Santos, sempre piuttosto ostico a cedere i propri talenti. Il club brasiliano vorrebbe prima trovare un altro attaccante, ma il tempo stringe: il calciomercato chiude domani.

Fonte: Gianlucadimarzio.com