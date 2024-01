Calciomercato Roma, Di Marzio: “Scambio Belotti-Ikonè, parti al lavoro per trovare la quadra”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roma e Fiorentina stanno davvero pensando di intavolare uno scambio di mercato che porterebbe Andrea Belotti in viola e Jonathan Ikonè in giallorosso. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

L’idea è nata perchè i toscani stanno cercando un centravanti dato che Nzola potrebbe lasciare Firenze, mentre i capitolini sono a caccia di un esterno destro d’attacco considerato il modulo con cui De Rossi ha intenzione di giocare.

Lo scambio tra i due club prevederebbe un prestito con diritto di riscatto. Roma e Fiorentina stanno cercando di trovare una soluzione per poter arrivare ad un accordo, ma vanno sistemate diverse cose.

Anzitutto, Belotti ha un altro anno di contratto con il club giallorosso e c’è una differenza dal punto di vista dell’ingaggio percepito dai due calciatori. La situazione, dunque, è ancora da definire.

Fonte: Gianlucadimarzio.com