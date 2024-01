Roma, si infiamma il “mercatino” di fine gennaio

AS ROMA NEWS – Dopo un avvio movimentato con la trattativa, fallita, per Bonucci e l’acquisto in prestito di Huijsen, accolto con un certo malumore dalla tifoseria, il mercato invernale della Roma (o forse sarebbe meglio chiamarlo “mercatino“, per citare Mourinho) è pronto a infiammarsi in questa ultima settimana.

Chi sperava in un uno o due colpi a sorpresa, probabilmente resterà deluso. Gli accordi presi con la Uefa rendono impossibile far sognare la piazza con nomi di livello, perciò Tiago Pinto dovrà arrabattarsi con scambi e prestiti piuttosto fantasiosi. E che difficilmente faranno sognare i tifosi romanisti.

A cominciare dall’affare che Roma e Fiorentina stanno mettendo in piedi in queste ore che potrebbe portare Andrea Belotti alla viola e Jonathan Ikonè alla corte di Daniele De Rossi. Un affare che potrebbe accontentare il neo tecnico giallorosso, alla ricerca di un esterno offensivo che possa giocare a destra e che possa sostituire Dybala nel suo 4-2-3-1.

Il francese, 25 anni, è sulla carta il giocatore perfetto per quel ruolo, ma alla Fiorentina ha reso molto poco: attaccante esterno di piede mancino veloce e capace di saltare l’uomo, Ikonè è uno che però segna col contagocce. Quest’anno per lui 13 presenze e zero gol con la maglia della viola.

La Roma però è disposta allo scambio di prestiti (possibile inserimento di un diritto di riscatto, ma va risolto il nodo stipendi, sbilanciato a favore del Gallo) perchè il francese potrebbe essere più utile di Belotti, che con un Lukaku sempre in campo e con Azmoun pronto a rientrare dalla Coppa d’Asia finirebbe per avere pochissimo spazio. Nelle prossime ore i due club proveranno a capire se sarà possibile arrivare a dama con questo scambio.

Ma il mercato romanista potrebbe non chiudersi qua: De Rossi vuole soprattutto un terzino sinistro, diventato prioritario specie dopo l’ennesimo infortunio di Spinazzola (per lui 7-10 giorni di stop). Pinto aveva provato a chiedere Biraghi alla Fiorentina in cambio di Belotti, ma i toscani non si priveranno del proprio capitano. La ricerca dell’occasione continua. Ma solo la partenza di Renato Sanches (il Besiktas è in pressing) potrebbe permettere alla Roma di sistemare la rosa con un ultimo tassello.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Corriere dello Sport / La Repubblica / Tuttosport

