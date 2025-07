Calciomercato Roma, Di Marzio: “Si valuta l’affare Rayan Vitor, costa 15 milioni”

La Roma prosegue il lavoro sul mercato, cercando di modellare la rosa in base alle indicazioni di Gian Piero Gasperini. Dopo la cessione ufficiale di Abraham al Besiktas e quella imminente di Shomurodov al Başakşehir, la dirigenza si concentra ora anche sulle entrate.

Oltre ai contatti avviati con il Flamengo per Wesley, nel mirino giallorosso è finito un altro talento sudamericano: si tratta di Rayan Vitor Simplício Rocha, noto semplicemente come Rayan, esterno offensivo classe 2006 attualmente in forza al Vasco da Gama. A riportarlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Nonostante i soli 18 anni, Rayan si sta mettendo in mostra con numeri interessanti: nella stagione in corso ha totalizzato 6 gol e 1 assist in 25 presenze tra tutte le competizioni. Il suo nome è stato annotato nei radar di Massara e Ranieri, che lo stanno valutando come potenziale investimento per il futuro.

Il ruolo non rappresenta una priorità assoluta al momento, ma il club capitolino resta vigile sull’opportunità. La valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra significativa ma compatibile con l’idea di puntare su un giovane di prospettiva.

