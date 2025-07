Wesley-Roma, sprint finale

La Roma accelera sul mercato e punta dritta a Wesley, esterno classe 2003 del Flamengo. A otto giorni dall’inizio del ritiro, Gian Piero Gasperini vuole ricevere almeno uno dei rinforzi richiesti per dare forma alla sua nuova squadra. Il nome in cima alla lista è proprio quello di Wesley, che ha già dato il suo assenso al trasferimento in giallorosso.

La trattativa è entrata nel vivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i contatti con il Flamengo proseguono serrati: la richiesta resta ferma a 30 milioni di euro, cifra che il club brasiliano considera non negoziabile. Tuttavia, si ragiona sulle formule: la Roma ha proposto un prestito con obbligo di riscatto o, in alternativa, un pagamento dilazionato nel tempo. L’obiettivo è chiudere prima del weekend per evitare che Wesley scenda in campo sabato contro il San Paolo, correndo il rischio di infortuni o “ripensamenti” alimentati dal calore del Maracanà.

Nella partita è pronto a inserirsi anche l’Everton, l’altro club della galassia Friedkin. In caso di stallo tra Roma e Flamengo, gli inglesi sarebbero pronti a sborsare i 30 milioni richiesti, per poi girare Wesley ai giallorossi in prestito biennale con obbligo di riscatto e una percentuale sulla futura rivendita.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Roma ha già presentato una nuova offerta da 25 milioni complessivi (in prestito con obbligo), attualmente al vaglio del club carioca. Il pressing di Gasperini ha accelerato i tempi: il tecnico ha chiesto di chiudere almeno tre operazioni in tempi brevi, e Wesley è tra i rinforzi più graditi. Lo apprezzava già ai tempi dell’Atalanta, e lo avrebbe voluto nella scorsa estate. A convincere il giocatore anche il parere positivo di Gerson, ex centrocampista giallorosso e suo connazionale.

