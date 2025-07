Rispunta Pubill, Massara si muove per il piano B a destra

Mentre la trattativa con il Flamengo per Wesley entra nel vivo, la Roma si guarda intorno per non farsi trovare impreparata nel caso in cui l’affare dovesse naufragare. L’esterno brasiliano classe 2003 resta l’obiettivo numero uno, ma le difficoltà nel chiudere col club carioca — che continua a chiedere 30 milioni di euro — spingono Massara a tenere aperti altri canali.

Alejandro Francés Pubill

Il nome nuovo è quello di Pubill, classe 2003 dell’Almeria. Come riporta il Corriere dello Sport, Massara ha avuto contatti esplorativi con il club spagnolo per raccogliere informazioni. Terzino di spinta, Pubill è cresciuto nell’ultima stagione nonostante la retrocessione della sua squadra. Giovane, con margini di crescita, ma forse ancora acerbo per un ruolo da titolare in una squadra che ambisce alla Champions.

Nadir Zortea

L’ex Atalanta e Sassuolo è un nome ben noto a Gasperini, che lo ha allenato e valorizzato. Zortea, reduce da una buona stagione a Cagliari, è considerato una valida opzione per il ruolo di esterno a tutta fascia, per duttilità e conoscenza del sistema di gioco del tecnico. Non sarebbe un titolare indiscusso, ma rappresenterebbe una scelta solida, pronta all’uso.

Andrei Ratiu

Tra le piste ancora calde c’è quella che porta a Andrei Ratiu del Rayo Vallecano: le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sono state smentite da fonti interne al club giallorosso, ma per diversi quotidiani la pista resta molto calda. Il club spagnolo chiede i 25 milioni della clausola rescissoria.

La situazione interna: Celik, Rensch e Abdulhamid

Chi c’è già in rosa, invece, non offre garanzie. Zeki Celik è sul mercato, non rientra nei piani tecnici e potrebbe partire a fronte di un’offerta congrua. Rensch e Abdulhamid, seppur più giovani e duttili, non convincono fino in fondo per affrontare una stagione da titolari tra Serie A e coppe. Da qui la necessità di investire su un elemento affidabile e pronto, con caratteristiche precise.

Il piano B è già attivo

Wesley resta la priorità, anche per via del gradimento espresso da Gasperini. Ma la Roma si sta muovendo concretamente anche sulle alternative. La strategia è chiara: evitare aste, anticipare la concorrenza e portare a casa un titolare vero per la corsia destra. Se il Flamengo dovesse fare muro o se i tempi dovessero allungarsi troppo, il club non si farà trovare impreparato.

