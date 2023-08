Calciomercato Roma, Di Marzio: “Zapata si avvicina. Domani si chiude per Paredes e Renato Sanches”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto, rimasto a Roma per lavorare sul mercato, sembra sempre più vicino a sbloccare il mercato giallorosso con tre acquisti in entrata.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, è vicino l’accordo con Duvan Zapata e all’inizio delle prossima settimana cercherà di raggiungere anche l’intesa definitiva con l’Atalanta, club proprietario del cartellino dell’attaccante colombiano.

L’Atalanta chiede 3 milioni per il prestito oneroso di Zapata, la Roma proverà a chiudere a 2 milioni milioni per il prestito più 7 per il riscatto dell’attaccante colombiano. Prima, però, l’Atalanta deve perfezionare la trattativa per De Ketelaere con il Milan.

Oltre ai rinforzi per l’attacco la Roma lavora anche per il centrocampo. Nella giornata di domani il club giallorosso dovrebbe chiudere con il Psg per Paredes e Renato Sanches. Il centrocampista argentino dovrebbe arrivare per una cifra tra i 3 e i 4 milioni, il portoghese – invece – in prestito con diritto di riscatto.

Fonte: Gianlucadimarzio.com