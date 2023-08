PARTIZANI TIRANA-ROMA 1-2: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ terminata anche l’ultimo test amichevole di questo precampionato della Roma, disputata questa sera all’Air Albania Stadium.

I giallorossi battono i padroni di casa del Partizani Tirana col punteggio di due a uno dopo i gol realizzati da El Shaarawy e Belotti nel primo tempo, a cui ha risposto parzialmente Cara nella ripresa.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di una semplice amichevole.

TOP DEL MATCH

Pagano – Brilla il giovane talento della Primavera, che dimostra di avere stoffa. Un bell’assist e giocate di qualità nel primo tempo per lui.

I gol degli attaccanti – Due gol e buona intesa per la coppia El Shaarawy-Belotti, quello che molto probabilmente sarà il tandem d’attacco titolare per la prima di campionato contro la Salernitana.

Il primo tempo – Discreta prestazione della squadra nel primo tempo anche come trame espresse, sempre però considerando il livello dell’avversaria: il Partizani era partito giocando con diverse riserve, e il divario tecnico era lampante.

FLOP DEL MATCH

Gli interventi assassini degli albanesi – Prima la caviglia di Spinazzola, poi quella di Aouar e infine quella di Celik: gli albanesi hanno picchiato duro, rischiando di fare molto male ai nostri, e tutto questo a una settimana dalla prima di campionato.

Kristensen – Prestazione piuttosto deludente, con cross sbagliati e controlli di palla approssimativi. Benino invece Spinazzola a sinistra.

L’assenza di ricambi in attacco – Mancano due attaccanti, e anche oggi l’assenza di centravanti, oltre a Belotti, si è fatta sentire.

Rosa corta, Mou chiude in dieci – La Roma ha chiuso la partita di oggi in dieci, ma non per un’espulsione dei nostri, ma perchè Mou aveva finito i cambi e non aveva più giocatori da inserire in campo. E così Aouar, acciaccato, ha lasciato il campo senza che potesse subentrare qualcuno al suo posto. Altro segnale che l’allenatore ha voluto lanciare a una settimana dall’inizio dei giochi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini