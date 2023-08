PARTIZANI TIRANA-ROMA: 1-2 (12′ El Shaarawy, 27′ Belotti, 85′ Cara). I giallorossi chiudono il precampionato con una vittoria

AS ROMA NEWS – Ultimo test amichevole per la Roma, che questa sera torna a Tirana dopo il trionfo in Conference League per affrontare la squadra di casa del Partizani.

Mourinho sarà privo di Dybala, lasciato precauzionalmente a riposo, e di Matic, coinvolto nelle trattative di mercato con il Rennes: il portoghese sembra intenzionato a provare una formazione molto simile a quella che giocherà domenica prossima contro la Salernitana di Paulo Sousa alla prima di campionato.

Vi lasciamo alle formazioni ufficiali delle due squadre e quindi al racconto del match con la nostra consueta diretta testuale. Buon divertimento.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Finita: la Roma vince l’ultimo test amichevole battendo 2 a 1 i padroni di casa del Partizani Tirana. Buon primo tempo, condito con i gol di El Shaarawy e Belotti, fiacca la ripresa che ha visto il gol di Cara su rigore a fissare il risultato finale.

90′ – Quattro minuti di recupero.

87′ – Cristante perde palla sulla trequarti, Cara ci prova dal limite calciando alto.

85′ – GOL DEL PARTIZANI: dal dischetto Cara non sbaglia.

84′ – CALCIO DI RIGORE PER IL PARTIZANI: Cara entra in area e viene steso da Celik, penalty netto.

80′ – Mourinho ha fatto uscire dal campo Aouar, ma non ha più cambi e così la Roma chiude la partita in dieci.

77′ – Ci prova Cara su punizione, palla che esce sopra la traversa.

67′ – CAMBIO ROMA: fuori Belotti, dentro Solbakken.

65′ – Pellegrini pesca Belotti in area, l’attaccante tutto defilato a sinistra prova a calciare in porta ma stavolta colpisce male.

62′ – OCCASIONE ROMA! Aouar di testa serve Belotti a centro area, il Gallo calcia col destro ma trova la risposta del portiere avversario.

58′ – Secondo tempo meno vivace del primo, al momento non ci sono state palle gol.

46′ – Al via la ripresa. Tanti cambi per Mourinho: dentro Svilar, Ndicka, Celik, Karsdorp, Cristante, Zalewski e Pellegrini per Rui Patricio, Smalling, Llorente, Kristensen, Spinazzola, Bove ed El Shaarawy.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: partita con poca storia, troppo ampia la differenza tra le due squadre. Bene Pagano, a segno El Shaarawy e Belotti.

32′ – OCCASIONE ROMA! Gran numero di Pagano che dal limite si libera e calcia col sinistra, bella risposta del portiere, poi Belotti rimette in mezzo per Spinazzola che prova il destro a giro non inquadrando la porta.

27′ – RADDOPPIO ROMA! Spinazzola ruba palla sulla trequarti avversaria, serve El Shaarawy che smarca Belotti in area, il Gallo è bravo a incrociare col destro mandando la palla all’angolino.

23′ – OCCASIONE PARTIZANI: Bove non controlla palla dal limite, Kote gli ruba la sfera e calcia potente sul primo palo, conclusione che esce di pochissimo.

19′ – Pagano! Bella combinazione con El Shaarawy, poi dal limite il giovane centrocampista lascia partire un destro rasoterra che non esce di molto.

12′ – GOL DELLA ROMA! Bel lancio di Pagano che pesca il taglio centrale di El Shaarawy, il Faraone scavalca il portiere con un tocco morbido per il vantaggio giallorosso.

9′ – OCCASIONE ROMA: lancio di Mancini, tacco di El Shaarawy a innescare Belotti che prova a calciare in porta col mancino ma colpisce un avversario. Il Gallo resta a terra dolorante.

2′ – In questi primi minuti sembra essere Bove il giocatore scelto come regista di centrocampo, con Aouar e Pagano come intermedi.

0′ – Fischio d’inizio, comincia l’amichevole.

PARTIZANI TIRANA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARTIZANI TIRANA: – Hoxha, Burati, Preka, Buxhelaj, Hadroj, Bilali, Gueye, Keko, Kote, Greza, Bintsouka.

A disp.: Qirko, Sota, Murataj, Rrapaj, Cara, Taipi, Celaj, Zekolli, Mehmeti, Kocijan, Ibrahimi.

All.: Zekic.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Kristensen, Aouar, Pagano, Bove, Spinazzola, El Shaarawy, Belotti. All.: Mourinho.

A disp.: Svilar, Boer, Karsdorp, Ndicka, Celik, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Solbakken.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini