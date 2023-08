Cengiz Under passa al Fenerbahce, ecco quanto incasserà la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma continua a fare cassa attraverso i diritti sulle rivendite dei suoi ex calciatori, l’ultimo in ordine temporale è Cengiz Under.

L’attaccante turco si è appena trasferito ufficialmente al Fenerbahce dal Marsiglia, come comunicato dal club di Istanbul in questi minuti. Il prezzo dell’affare non è stato comunicato, ma gli ultimi rumors parlavano di una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

Se queste fossero le cifre, la Roma, che vantava il 20% della futura rivendita del giocatore, dovrebbe dunque intascare circa 3 milioni di euro dalla cessione di Under. Soldi che potrebbero sbloccare qualche affare in entrata.

Giallorossi.net – G. Pinoli