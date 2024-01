Calciomercato Roma, è fatta per Angelino: documenti in fase di formalizzazione, non si attenderà la cessione di un giocatore in rosa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ tutto fatto: Angelino sarà il prossimo terzino sinistro della Roma, con il calciatore che arriverà alla corte di De Rossi entro la fine di gennaio.

I documenti tra il club giallorosso e il Lipsia, rivela Gianluca Di Marzio in questi minuti, sono in fase di formalizzazione. Per la fumata bianca manca solo il via libera ufficiale del Galatasaray, che deve terminare in anticipo il prestito del calciatore. Ma è solo un dettaglio.

#Calciomercato | #Roma, fatta per #Angelino: documenti in fase di formalizzazione. Manca soltanto il via libera del #Galatasaray, che deve terminare in anticipo il prestito dal #Lipsia — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 27, 2024

La Roma dunque si prepara ad annunciare il secondo rinforzo del mercato invernale dopo l’arrivo in prestito di Huijsen. A questo punto, visto che Tiago Pinto sta formalizzando l’acquisto (in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni) dello spagnolo, si attende anche l’uscita di un calciatore in rosa a stretto giro di posta: Kumbulla, Celik, Belotti e Renato Sanches in bilico.

Ma per l’annuncio dell’acquisto dello spagnolo, racconta Fabrizio Romano su Twitter, non si attenderà la cessione di un giocatore giallorosso: l’ufficialità di Angelino è dunque attesa nelle prossime ore.

