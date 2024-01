Shomurodov fallisce anche a Cagliari: verso il rientro a Trigoria. Ai sardi potrebbe andare Kumbulla

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Eldor Shomurodov non ha convinto nemmeno il Cagliari, e persino Claudio Ranieri non è riuscito a valorizzare il centravanti uzbeko, ora fermo ai box per un intervento al piede (frattura del metatarso).

Nella sua avventura isolana, l’ex centravanti del Genoa ha realizzato appena due assist e zero gol nelle undici apparizioni . Ora il Cagliari, riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, pensa di rimandare indietro l’attaccante, che potrebbe dunque rientrare a Trigoria.

Roma e Cagliari ne stanno discutendo, e nei colloqui è rientrato anche il nome di Marash Kumbulla: il difensore ha bisogno di riprendere a giocare dopo l’infortunio e sta cercando una squadra in cui passare in prestito. È una possibilità alla quale Giulini non direbbe di no.

Fonte: Gazzetta dello Sport