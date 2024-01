Roma fantasia: De Rossi cambia con Dybala e Pellegrini nel 4-3-3 riveduto e corretto

AS ROMA NEWS – Una Roma diversa, nello spirito e sul campo. Dan Friedkin ha chiesto un cambiamento forte al nuovo allenatore, dopo che la squadra di Mourinho aveva vissuto mesi di tensioni interne determinate dall’incertezza progettuale.

A De Rossi il compito di riportare armonia tra i giocatori, ma anche di imprimere una svolta tattica, passando da un prudente e poco produttivo 3-5-2 a un più spumeggiante 4-3-3. Le prime novità sono arrivate però dagli allenamenti, più intensi: il nuovo allenatore ha preso spunto da Conte, che chiede ai suoi giocatori uno sforzo in più durante le sedute.

Domani a Salerno continueremo a vedere novità tattiche sul campo: mister De Rossi confermerà lo schieramento a quattro in difesa, mentre a centrocampo Pellegrini avrà il compito di dare maggior velocità nella manovra, nella trasmissione del pallone in verticale, ma anche più responsabilità in uscita palla al piede.

L’altro perno della squadra sarà Paulo Dybala, con cui De Rossi ieri ha avuto un lungo colloquio prima dell’inizio dell’allenamento: il tecnico darà all’argentino più libertà nel suo 4-3-3. La Joya potrà giocare più centrale, alle spalle di Lukaku, per poi allargarsi a destra e creare giocate, spunti e dare verticalità al gioco.

Il belga spera di raccogliere un numero maggiore di assist che potrebbero aiutarlo a giocare meno spalle alla porta, meno da centravanti boa, e più da punta che attacca la porta. Un po’ come fa quando indossa la maglia del Belgio.

Fonte: Corriere dello Sport

