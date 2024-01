Calciomercato Roma: fumata bianca tra stasera e domani per Angelino, martedì le visite mediche. Fermo l’affare Baldanzi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si avvicina l’arrivo nella Capitale di Angelino, terzino spagnolo di 27 anni che la Roma ha individuato come rinforzo ideale per De Rossi.

In questi minuti, racconta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, sono in corso i contratti tra il club turco, il club tedesco e l’entourage del giocatore per sbloccare definitivamente l’interruzione del prestito.

Il via libera dovrebbe arrivare nella serata di oggi (domenica 28 gennaio) e la mattina di domani (lunedì 29 gennaio), successivamente il giocatore potrà sbarcare nella Capitale per poter svolgere le visite mediche martedì.

Ferma la possibilità di aprire una trattiva con l’Empoli per Baldanzi: serviranno altre cessioni, come quelle di Kumbulla, Belotti e Sanches.

Fonte: Gianlucadimarzio.com