Jannick Sinner nella storia: batte Medvedev in finale e vince un torneo del Grande Slam 48 anni dopo Panatta

Jannick Sinner compie un'impresa storica per il tennis azzurro: batte in rimonta Medvedev e si aggiudica il titolo di campione degli Australian Open.

L’ultima volta che un tennista italiano vinceva un torneo del Grande Slam è stato Adriano Panatta, ben 48 anni fa, al Roland Garros.

La vittoria di Sinner nella finale di oggi è stata segnata da una clamorosa rimonta: sotto di due set a zero (3-6, 3-6), l’azzurro è riuscito ad avere una forza mentale strepitosa per ribaltare un campione come Medvedev.

Sinner si è aggiudicato il terzo e il quarto set con un duplice 6-4, poi nel quinto e decisivo set ha alzato il livello del tennis non dando scampo al russo, chiudendo 6-3 ed entrando di diritto nella storia.

Giallorossi.net . – A. Fiorini