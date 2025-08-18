Calciomercato Roma, è fatta per Bailey: prestito oneroso con diritto di riscatto a 22 milioni

E’ fatta: Leon Bailey è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo verbale con l’Aston Villa: l’operazione prevede un prestito oneroso da 2-3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Lo ha annunciato Fabrizio Romano su X con il suo ormai celebre “Here we go!”

Si tratta di un passo decisivo per una trattativa che andava avanti da giorni. Bailey aveva già fatto sapere di voler giocare soltanto per i giallorossi, considerandoli la sua priorità nonostante altri interessamenti dall’estero. Questa volontà ha avuto un peso determinante per arrivare all’intesa. A breve saranno fissate le visite mediche.

L’esterno offensivo giamaicano, classe 1997, porterà alla Roma velocità, dribbling e soluzioni offensive in più, andando ad ampliare le scelte a disposizione di Gasperini.

🚨🟡🔴 Leon Bailey to AS Roma, here we go! Verbal agreement with Aston Villa for €2/3m loan fee plus €22m buy option clause. Bailey only wanted Roma as priority as reported last week, deal now agreed in principle. Medical authorization expected next. 🇯🇲 pic.twitter.com/fZO3my7xMa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025