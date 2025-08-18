Calciomercato Roma, è fatta per Bailey: prestito oneroso con diritto di riscatto a 22 milioni

E’ fatta: Leon Bailey è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo verbale con l’Aston Villa: l’operazione prevede un prestito oneroso da 2-3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Lo ha annunciato Fabrizio Romano su X con il suo ormai celebre “Here we go!”
Si tratta di un passo decisivo per una trattativa che andava avanti da giorni. Bailey aveva già fatto sapere di voler giocare soltanto per i giallorossi, considerandoli la sua priorità nonostante altri interessamenti dall’estero. Questa volontà ha avuto un peso determinante per arrivare all’intesa. A breve saranno fissate le visite mediche.
L’esterno offensivo giamaicano, classe 1997, porterà alla Roma velocità, dribbling e soluzioni offensive in più, andando ad ampliare le scelte a disposizione di Gasperini.
🚨🟡🔴 Leon Bailey to AS Roma, here we go! Verbal agreement with Aston Villa for €2/3m loan fee plus €22m buy option clause.
Bailey only wanted Roma as priority as reported last week, deal now agreed in principle.
Medical authorization expected next. 🇯🇲 pic.twitter.com/fZO3my7xMa
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025
col Gasp può tornare quello di due anni fa!! bel colpo, ora sotto a completare la squadra però!!
almeno,se è vero,ha piacere di venire a Roma…..poi se và è un affare……….. sennò un tentativo abbordabile…..Ok buona cosa.
avanti così
bel colpo ma non basta serve un centrale difensivo ,un centrocampista,un esterno sinistro di attacco e forse un altro attaccante puro(vedi Lukaku) se si rompe o ha anche un raffreddore uno dei due davanti siamo fregati
Mi permetto di non esaltarmi, Baily non mi pare l’acquisto giusto, anzi non è proprio un acquisto, avrei prferito l’arrivo di un giovane forte a prezzi da scouting.
effettivamente il Baileys è molto buono… ma non era irlandese?
Mi ci sono preso un’inciuccata in gita scolastica 100 anni fa al liceo, da allora non mi ci avvicino più nemmeno per sbaglio. Speriamo che Bailey mi faccia un altro effetto 😀
Va bene così….Adesso forza con gli altri che il tempo stringe….Dai Massara…..Facce ‘ sto miracolo!
Ottimo. Lo aspettavo da almeno 3 anni.
Almeno un commento positivo! Meno male….
Tra piedi sinistri, riscatti alti, doppioni, ruoli scoperti…almeno uno che è contento ( siamo in due), sperando sia davvero un buon giocatore
mi aspettavo qualcosa di diverso, un crack, c’è ancora qualche giorno…fingers crossed.
Praticamente un prestito oneroso, perché francamente non vedo mai la Roma spendere 25 mln complessivi su un giocatore che avrà 29 anni, a meno che non faccia fuoco e fiamme…il che sarebbe pure auspicabile.
Mi pare comunque difficile che possa aspirare a più di una convocazione simbolica per sabato.
Riflessione sensata anche in virtù del fatto che c’è già un’ipotesi di riscatto molto impegnativa per l’anno prossimo (Ferguson).
Sono d’accordo, per età e costi non verrà mai riscattato.
Sarebbe una spesa insensata.
vero che i riscatti del prossimo anno costano ma non ci sarà più il limite finanziario… quindi se meritiano i soldi ci saranno
anche questo acquisto mi sembra seguire con la “vecchia linea”, e non con un nuovo progetto.
Giocatori maturi e onerosi, da istant team, che se lo valorizzi lo devi pagare tanto a 30 anni con un bell’ingaggio, esattamente l’opposto di quello che sarebbe utile con un progetto “gasperiniano”; giocatori giovani, promettenti ma non affermati, di indubbia stazza fisica e velocità da valorizzare in rosa come investimento, o come patrimonio per dare “sole” agli altri vendendogli giocatori che fanno fiamme e goal con gasperini, non strusciano una palla quando si allontanano dal maestro (come succedeva a bergamo).
Avere come unico serbatoio, ormai da anni, gli scarti della premier non è certezza assoluta di rendimento, mentre va sicuramente a sfavore di riduzione del monte ingaggi e valorizzazione di talenti.
Non un caso che proprio la proprietà abbia conoscenze in premier, mi sembra che i vari ds abbiamo le mani piuttosto legate, forse per i vincoli tassativi di budget sui singoli giocatori, che spiegherebbe il dilungarsi in trattative mai tempestive.
Alla fine unico giocatore “gasperiniano” mi sembra wesley, perlomeno preso da “sconosciuto” in europa, seppure a caro prezzo, forse non male anche elanaui (non pagato pochissimo per il livello in europa), levato un ragazzo come riserva in difesa, per il resto si è tornato al solito mercato “senza idee” tra giocatori “bocciati” in premier, per infortuni gravi (ferguson) o per basso rendimento oltre a qualche infortunio (baily).
Manca la capacità di individuare nuovi talenti, prima che arrivino in club gia noti.
Il fatto che anche il tanto lodato massara ricada nei percorsi dei suoi predecessori, mi fa dubitare che il problema sia del carente assetto organizzativo dirigenziale della società a livello complessivo, non del singolo ds.
Ghisolfi sembrava avere migliori contatti in campionati europei (francia e germania) da cui attingere, di contro molto carente nella gestione dei rinnovi (zalesky gia manomesso dalla precedente gestione, svillar che era quasi “‘perso”, ci metterei anche dybala non “spalmato”)
Ferguson secondo me verrà rispedito al mittente. Ha fatto ventordicimila gol col nulla, con le squadre più forti manco l’ha strusciata
Questo se torna ai suoi livelli darà una grande mano anche se gioca a sx oppure come trequartista in un ipotetico 3 4 1 2 e torno a dire che forse servirebbe più un altro mediano forte nell’interdizione e un altra punta che un altro trequartista
3 4 1 2
Celik (Ghilardi)
Mancini (ZIOLKOWSKI)
Ndika (Hermoso)
Wesley (Rensch)
Konè (MAGASSA)
El Aynaoui (Cristante)
Angelinho (Elsharawy)
BAILEY (Baldanzi/Pisilli)
Soulè (Dybala)
Ferguson (MIKAUTADZE)
Dovbyk, Pellegrini ????
Con il 3412 aggiungerei un buon attaccante xche dobvik e Ferguson Sono 2 e Sono un po pochini. Basta trequartisti o Ali. Forse ci vuole un altro centrale in difesa(il polacco va bene)e un centrocampistA un po regista ( aslani o il turco dell’inter?)Forse hermoso puo giocare a sx al posto di Angelino? Piu’ statico ovviamente
Ottimo, anche se non è destro significa che invece di tagliare al centro per calciare in porta, andrà sul fondo e metterà la palla dentro per la prima punta.sarei curioso di sapere se potrebbe giocare pure nel ruolo di Angelino
Una bufala pagata fior di quattrini. Giocatore evanescente, non giovane, viene da una stagione da dimenticare (neanche in panchina) e per di piu’ inutile. Massara mi fa’ rimpiangere Ghisolfi che tutti voi avete crocefisso e linciato. Soule’, Kone’, Le Fee’ (il migliore in Premier con il Sunderland), Dahl (migliore col Benfica in Champions), Saud che a me piaceva molto. Massara? Il vuoto completo.
Secondo me viene a fare il quinto al posto di Angellino.
Le Feè ha giocato nella seconda divisione inglese, non in Premier, a dire il vero. E neanche è stato il migliore del Sunderland, è una leggenda metropolitana. Per fortuna sono stati promossi ed è scattato l’obbligo, altrimenti era di nuovo a Roma. Poi definire Bailey una bufala pagata fior di quattrini un giocatore che l’anno prima aveva fatto a fette molte difese della Premier League lascia capire il livello di conoscenza del calcio internazionale di chi tira fuori questi giudizi. Senza contare la nomea che si era fatto a suon di ottime prestazioni in Bundesliga. Ma se odiate così tanto la Roma, perché volete discuterne a ogni costo? Io capisco contestare un possibile acquisto, ma andare addirittura contro l’evidenza dei fatti la dice lunga su certi soggetti…
caro tutto Totti ….se hai un lavoro tienitelo stretto…..evita di cambiare….non è per te.
Non è da escludere Julian, seppure abbia accumulato il 90% delle presenze come attaccante esterno, destro o sinistro, ha pure ricoperto il ruolo di centrocampista esterno, e sono più che convinto che Gasperini lì prediliga gente con un altro passo rispetto a quello dello spagnolo.
un parto!
alla fine 25 milioni per un ruolo dove ne abbiamo altri 3, ora voglio vedere con che soldi andremo a comprare l’ala sinistra, io temo con il regalo di kone all’inter.
spero di no, non credo, ma la sensazione è quella.
Spero voi negativisti non abbiate nella vita l’innegabile pessimismo che mostrate continuamente con i vostri commenti ad ogni acquisto della Roma. Mandate i Vs curriculum all’AS Roma per risolvere tutti i mali di questa Società.
scusa Leo ma alla fine sono 2o3 milioni per un anno, ovvero il costo di ammortamento di un calciatore pagato 10 mil con un contratto di 5 anni , mi sembra un buon affare. Casomai il problema e’ l’ingaggio, ma cmq i rischi sono pochi, se dovesse fallire il prossimo anno tornerebbe al mittente , se dovesse fare bene ci si pensera’. per il ruolo nessuno nella rosa e’ altrettanto veloce e cosa da non sottovalutare ambidestro. Poi e’ ovvio che si puo’ sempre trovare qualcosa di meglio .
un altro sinistro dopo dybala soule e baldanzi… buono ma nn serve… a destra cè solo elsha! che mercato è?
Gasperini ha giocato una vita con i due trequartisti di piede sinistro.
Questa storia del trequartista/ala sinistra che deve essere per forza di piede destro dove sta scritta? Dove??? Si può tirare solo a rientrare?
Bailey ha fatto gli stessi gol partendo da destra e da sinistra.
Il fatto che Gasperini non voglia giocare in contemporanea con soule è uno tra Dybala e Baldanzi non dipende dal piede preferito ma da tutte le altre caratteristiche.
Bailey è un grandissimo acquisto e invece qui vedo tanti (non tutti per fortuna), che non ci capiscono niente di calcio, che non hanno un minimo di cultura, che non hanno idea di come giocava Gasperini, che fanno tante critiche solo perché si fanno influenzare dai media.
Tornate a giocare alla playstation invece di fare solo i criticoni.
Detto ciò alla Roma servono ancora altri 4 acquisti e speriamo di partire con La Rosa completa.
L’unica critica indiscutibile che si può fare è sui tempi lunghi per gli acquisti perché Gasp non avrà il tempo necessario per registrare quella che sarà la squadra titolare.
devo dirtelo?
Il leone gioca anche importa se sta bene, lo dovevamo prendere 5 o 6 anni fa
scusate ma non è lo stesso ruolo di Soule’ e Dybala?
No. Come gli altri può giocare su entrambe le fasce, come tutti quelli che sanno giocare a pallone.
Tana per quello che mette l’apostrofo al posto dell’accento (te chiamavi TuttoTotti più sopra)
Benvenuto Bailey!
Sancho (panza) non mi ha mai convinto, meglio puntare su Rowe(nta), per chi non s’accontenta.
Mamma mia quanto fai ridere
sancho era da rilanciare (e sarebbe stato un acquisto sbagliato), Rowe non è proprio un giocatore, 500 giorni d’infortunio negli ultimi anni. Ma perché riprenderci Massara, che era scarso già allora?
ritengo Bailey un ottimo acquisto. mi chiedo cosa possa ostacolare da giorni la chiusura del giovanissimo Ziolkowsky che si trascina da settimane. non vorrei che per tutti gli acquisti stessimo tutti ad aspettare a lungo un tira e molla e che le trattative finiscano come quelle di sancho o del centrocampista brasiliano prima di lui
A ostacolarla il gioco al rialzo del Legia, che ora vuole otto milioni. Non è che Massara non chiude le operazioni per fare un dispetto ai tifosi, eh…
che non era brasiliano, ma vabbè….
Ora con la cessione di Kumbulla dovremmo prendere Ziolkowski, stiamo a vedere..
Il giovane lo devi pagare cash, noi stiamo cercando giocatori in prestito, svincolati e svalvolati 🐫
un po’ altina la cifra del riscatto nel senso che se fa bene dovrai spendere 22 milioni per un giocatore di 29 anni, quindi poi sarà impossibile rivenderlo
i diritti si possono trattare……molto dipenderà dal
giocatore…..
a meno che non diventi cristiano Ronaldo o Messi, non lo prenderanno mai.
Vero…in generale, soffre la iper-quotazione dei giocatori della Premier. E, a pensarci bene, presenta delle analogie col caso di Saelemaekers, per attitudini e duttilità di potenziale impiego. Solo che stavolta, almeno, sappiamo in anticipo quanto costerebbe portarlo definitivamente in rosa. Pagare intanto il prestito 3 milioni è un incentivo a utilizzarlo e ri-valorizzarlo.
Quanto all’età, anzitutto lo prendi, a rischio limitato, a 28 anni (Lookman è pure lui un 1997, per dire); poi, se farà molto bene, gli si può fare un triennale – magari un biennale con opzione per il 3 anno -, e non pensare alla rivendita con angoscia…
Po’ esse, ma po’ pure non esse.
E uno. Ora ne mancano altri 4. Che faticaccia!!! Caro JulianB, anche io ho questa sensazione.
Almeno Bailey ha chiaramente detto di voler andare solo alla Roma.
Soltanto per questo è da dargli il più caloroso benvenuto ; se poi riuscisse anche a rendersi prezioso sulla fascia sinistra,allora il benvenuto si trasformerà in un osanna.
Non lo conosco, ho visto solo che segna pochissimo. Una cosa buona è che dovrebbe essere fisicamente integro, almeno credo. Domanda per chi lo ha visto giocare recentemente, ma è valido sto giocatore o è l’ennesima scommessa?
Stiamo parlando di un giocatore che ha valore di mercato superiore a tutta la rosa un altro po e parliamo di scommessa, questo è un calciatore dal 50 M come Sancho che in questo momento non vale più di 50 (in passato oltre 100M). Lion ha dimostrato di essere esplosivo nel più esplosivo dei campionati, grandissimo acquisto. Unico dubbio, si è ripreso dall’infortunio?
Alla buon’ora!! A questo punto, fallita l’operazione Sancho, non sarebbe meglio dirottare le risorse su un centrocampista? E la butto lì: per me Solet è meglio di Ndika.
mi correggo, un sacco di problemi muscolari nell’ultima stagione. Ha saltato più di dieci partite.
Ha molto più senso questa operazione, che quella per Sancho. Se va bene, paghi il giusto il prossimo anno, se ha un rendimento decente e ti porta 4 o 5 golletti, quelli di Saelemaekers, decidi se è il caso di confermarlo, ma in caso contrario non ci hai rimesso nulla. Se va male torna a casa e l’esborso non ti ha comunque rovinato. Ovviamente, la speranza è che si avveri la prima ipotesi. Vorrei ricordare che di questo Bailey cinque anni fa se ne parlava come di un fenomeno e negli ultimi quattro ha comunque segnato due reti più del “fuoriclasse” Sancho.
Ricordiamo che l’anno prossimo Dybala va in scadenza, aver la possibilità di riscattare un giocatore esperto dopo una buona (speriamo) stagione senza svenarsi, non è poi malaccio come idea. Mi sembra più una mossa per la prossima stagione che per questa. Manca ancora l’ala a sinistra…
Ah, al di là di tutto, io onestamente penso/spero che Soulé tolga il posto a Dybala (e al nuovo arrivato) già in questa stagione. In quel caso potresti lasciare andare a scadenza gli altri due e puntare ad una riserva un po’ più economica così da poter spendere di più in altri ruoli.
Bailey è ambidestro, basta guardare le immagini. Prevalentemente usa il sinistro ma anche col destro fa male, un po’ come dovrebbero fare tutti i calciatori professionisti. Non posso sentire la frase “ non è il suo piede”. Anche io ero destro ma col sinistro giocavo lo stesso, e lo facevo per diletto a tempo perso. Ricordate Nela a dx? Non sfigurava per niente. FRS
Che affarone!!!
Sancho non viene (e si era capito), ma in compenso Konè è sempre sul mercato? Sono tranquillo, abbiamo un “magnifico presidente”.
Assiduo sottoscrittore di settlement agreements.
non basta, e non era neanche la priorità…si produca piuttosto qualcosa che faccia fare un salto e faccia la differenza, altrimenti il gap non si colma e la Champions non si raggiunge, io sono ottimista che qualcosa di buono lo si faccia eheh ma muoviamoci, o ora o mai più
se noi hai chi sa fare il fallo tattico senza farsi espellere ( De Roon ) o risolvere tutte le situazioni complicate quando perdi il pallone sulla trequarti (Ederson) il congegno di Gasperini non funziona.
ci salviamo in calcio d’angolo …estrema wvre difficile pirate a Roma buoni giocatori , meglio l’epoca Pallotta
Se prende un altro esterno di attacco credo uno tra elsha pellegrini o dybala andrà via
Io continuo a credere che nella testa della Roma Bailey sia stato preso per giocare come quinto di sinistra..
In carriera ha già giocato anche come esterno di fascia.. E per caratteristiche lo vedo abbastanza completo.. Un ragazzo che si fa la fascia tante volte.. Gran velocità, si butta negli spazi, ha dribbling..
Insomma io ce lo vedrei bene… Chiaramente la mia è soltanto un opinione che può essere smentita abbastanza facilmente.. Basta aspettare qualche giornata di campionato..
Nello stesso tempo può giocare in tanti ruoli.. Destra, sinistra dietro la punta, trequartista.. Ha giocato addirittura come punta..
A queste condizioni resta soltanto un problema.. Il ragazzo se non erro è Extracomunitario.. È con lui entrambi i posti per gli extracomunitari sono stati occupati..
Per il resto se lo hanno voluto, è perché hanno un idea su come impiegarlo.. Aspettiamo e vediamo..
Benvenuto Leon..
Forza Roma
A parte il fatto che il prestito si potrebbe rinnovare,quindi per due anni potrebbe giocare in giallorosso senza impegnarsi per il suo acquisto, poi credo che se lo ha voluto Gasperini si può essere certi che Giocherà titolare…..
io questo già me lo immagino che tira i capelli al capellone laziale…..
operazione che al momento mi lascia tiepido ma che spero mi faccia ricredere.
non so quanto possa rendere, non so se avrà senso riscattarlo, a che dovesse andare bene
di certo, non sono queste le operazioni che portano a patrimonializzazioni
lo dico a mia figlia da 5 anni
una squadra che ha Cristante titolare nn puo’ aspirare a nulla!
e purtropp anche quest’anno
il buon Bryan c’ e lo troveremo
titolare!
quando ci libereremo di lui e di pellegrini portremo cominciare
a pensare ad una Roma seria…
