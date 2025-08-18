FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 18 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Wesley, Pisilli e Ghilardi i “ritardatari”

Qualche calciatore in ritardo nelle ultima uscita stagionale. Male l’ultimo arrivato in difesa, con Gasperini furioso: “Ma dov’è Ghilardi?”. Deludente anche Pisilli sulla trequarti, mentre Dybala – al primo vero test dopo l’infortunio – non ha brillato. E anche Wesley continua a faticare. Campionato sempre più vicino, ma i meccanismi restano da rodare. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – Pellegrini verso il rientro in gruppo

Dopo l’operazione al tendine del 16 maggio, Lorenzo Pellegrini oggi dovrebbe rientrare ad allenarsi con i compagni alla ripresa delle sedute guidate da Gasperini. Il capitano punta almeno a una convocazione simbolica prima della sosta, altrimenti il rientro è fissato per Roma-Torino del 14 settembre. (Il Tempo)

Ore 7:45 – Konè sui social: “Mission”. I tifosi gli chiedono di restare

Le voci di mercato non sembrano turbare Manu Konè. Il centrocampista sembra essere del tutto concentrato sulla Roma e sui social scrive “Mission“, insieme ad alcuni scatti dell’amichevole giocata contro il Neom. Tantissimi i commenti di affetto dei tifosi romanisti sotto al post che invitano Manu a restare ancora a lungo nella Capitale.

