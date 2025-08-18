FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 18 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Wesley, Pisilli e Ghilardi i “ritardatari”
Qualche calciatore in ritardo nelle ultima uscita stagionale. Male l’ultimo arrivato in difesa, con Gasperini furioso: “Ma dov’è Ghilardi?”. Deludente anche Pisilli sulla trequarti, mentre Dybala – al primo vero test dopo l’infortunio – non ha brillato. E anche Wesley continua a faticare. Campionato sempre più vicino, ma i meccanismi restano da rodare. (Il Messaggero)
Ore 9:00 – Pellegrini verso il rientro in gruppo
Dopo l’operazione al tendine del 16 maggio, Lorenzo Pellegrini oggi dovrebbe rientrare ad allenarsi con i compagni alla ripresa delle sedute guidate da Gasperini. Il capitano punta almeno a una convocazione simbolica prima della sosta, altrimenti il rientro è fissato per Roma-Torino del 14 settembre. (Il Tempo)
Ore 7:45 – Konè sui social: “Mission”. I tifosi gli chiedono di restare
Le voci di mercato non sembrano turbare Manu Konè. Il centrocampista sembra essere del tutto concentrato sulla Roma e sui social scrive “Mission“, insieme ad alcuni scatti dell’amichevole giocata contro il Neom. Tantissimi i commenti di affetto dei tifosi romanisti sotto al post che invitano Manu a restare ancora a lungo nella Capitale.
manu kone’ a meno di 50 milioni non si muove da Trigoria
Se Thiaw vale 40, Koné 50? In quale metaverso?
60 Adriano, 60. Vogliamo dall’Inter anche i 10 milioni di plusvalenza che hanno preso per Zalewski.
50 milioni?? Stiamo scherando, se lo vogliono pagassero 70/90 milioni!!
Se proprio devo fare un sacrificio è meglio vendere Ndika che almeno è tutta plusvalenza, e anche lui non al di sotto dei 50 , visto che praticamente ti assicura di non saltare mai una partita, e sicuramente è più facile da rimpiazzare , tenendo anche conto che Gasp anche all’Atalanta non ha mai avuto grossi difensori, piuttosto che un giocatore fondamentale che ha ancora ampi margini di crescita ed è un nazionale titolare della Francia, KONE’ non si tocca , e poi mai ad un’altra Italiana, se mai dovesse succedere solo in Inghilterra e visto i prezzi che girano anche per le pixxe non meno 60 milioni, se non anche di più perché in Inghilterra possono spendere tranquillamente
io l ho già detto, son deluso dal mercato fin ora e l’unico colpo è il Gasp, ci manca solo che vendono KONE e prendono un altro mat-niles (Malacia) e diventa davvero pessimo. per me
è praticamente la stessa squadra dello scorso anno
non parlo di Bailey finchè non è nostro
Non so voi cosa ne pensate fratelli romanisti
sinceramente nn ha senso tenere Kone e giocare senza calciatori adatti al gioco di Gasperini. quindi è un sacrificio da fare se non vogliamo patire per tutto il campionato
Non ho capito… dai via Koné che è un giocatore adatto a Gasperini e allo stesso tempo non ha senso giocare senza calciatori adatti a Gasperini? Spiega meglio please.
@SediaDelDiavolo
Che ti deve spiegare, è evidente la volontà di compiacere il Padrone a prescindere…..
Gasperini gioca senza centrocampo, è del tutto inutile, se i centrali difensivi giocano a centrocampo! e con tante ali, le ali dell’entusiasmo. Pellegrini, Dybala, Baldanzi, Pisilli, Cristante, Konè, EL Ayna, Romano, Darboe, non servono più. Ali, esterni, centravanti: facciamo tanti goal. Ma non ho ancora capito di che ali si parla. Quelle della RED BULL o quelle di LINES SETA ULTRA?
Io credo che la Roma nelle ultime battute di mercato si libererà, diciamo a sorpresa, di qualche reliquia sportiva e inserirà più di qualche elemento…..in puro stile sabbatiniano……
…solo che Sabatini era Sabatini e Massara il suo mignolo sinistro.
mica decide kone se questi vogliono lo impacchettano al primo offerente con due soldi lo prendono
ahahah che simpatico umorista
i Friedkin dovrebbero fare un comunicato in cui mettono in chiaro il fatto che Manu Kone’ giocherà nella Roma anche la prossima stagione e che non intendono regalare alla concorrenza un pezzo pregiato della squadra.
Adriano, i Friedkin dovrebbero fare un comunicato dove dicono che l’allenatore deve dare una fisionomia alla squadra, che, volente o nolente ha fatto un girone di ritorno migliore di quello dell’Atalanta del carbonaro. Testa bassa e pedalare, senza cercare scuse prima ancora di cominciare a giocare.
mi spaice Wesley al 15 di agosto sei bocciato.Ricordati che sei arrivato a roma tutti campioni e tutte pippe .
Con tutta la buona volontà non riesco a capire la scelta di Gasperini che già si sapeva che avrebbe portato ad una rivoluzione nell’organico che in questo momento forse non ci si poteva permettere visto i vincoli UEFA.
Detto questo, non era più saggio individuare un allenatore pragmatico, magari non dal cognome altisonante che avesse continuato lo stupendo lavoro fatto da Ranieri e…. con pochi mirati innesti si poteva migliorare sia in Italia che in Europa? La squadra ha dimostrato di non essere scarsa…!
quando si dice, le falsificazioni mediatiche:
Ghilardi contro il Neom è stato l’unico convincente dei 3 centrali, ma siccome è stato ripreso un fotogramma di Gasperini che si lamentava di un suo errore, adesso il fessaggero dice che è stato deludente… manco i giornalai, che hanno un mestiere che ha una sua dignità. Questi potrebbero al massimo scrivere gli annunci matrimoniali in chiesa… e farebbero sicuramente degli errori di trascrizione !!!
