Calciomercato Roma, è fatta per Carles Perez al Celta Vigo: limati gli ultimi dettagli, oggi si chiude

CALCIOMERCATO AS ROMA – Oggi è il giorno indicato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio per il passaggio a titolo definitivo di Carles Perez al Celta Vigo.

Secondo quanto riporta il noto esperto di calciomercato, infatti, i giallorossi in giornata chiuderanno la cessione del giocatore al club spagnolo, dove era stato in prestito la scorsa stagione.

In mattina sono avvenuti gli ultimi contatti per limare i dettagli, e l’affare è ormai considerato in chiusura, in attesa di conoscere cifre e dettagli dell’accordo.