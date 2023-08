Calciomercato Roma, è fatta per Paredes. Servono rilanci per sbloccare Zapata e Marcos Leonardo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il mercato in entrata prosegue a rilento. Tiago Pinto sta per chiudere il primo affare con il PSG, quello che riguarda Leandro Paredes, il giocatore individuato dal gm come sostituto di Matic.

Due calciatori molto diversi per caratteristiche tecniche e fisiche, ma l’unico regista di esperienza e qualità che la Roma poteva permettersi con pochi milioni di euro, quelli incassati dalla cessioni del serbo al Rennes e di Cengiz Under al Fenerbahce.

Paredes, che ha subito detto sì alla Roma snobbando la proposta del Galatasaray, firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo: al PSG andranno circa 5 milioni di euro. Il giocatore dovrebbe mettersi in viaggio per la Capitale nelle prossime ore.

Capitolo attaccanti: manca ancora l’intesa con l’Atalanta per Zapata, con i bergamaschi che chiedono 10 milioni e la certezza dell’acquisto a titolo definitivo. L’attaccante colombiano ha detto sì ai giallorossi, ma anche lui gradirebbe un trasferimento certo, e non in prestito. Serve uno sforzo, così come per Marcos Leonardo: il Santos ha fatto sapere, anche pubblicamente, che il problema sono i soldi. L’offerta presentata dalla Roma non ha convinto la proprietà del club, che si aspetta un rilancio per lasciar partire l’attaccante.

Marcos Leonardo si è schierato apertamente dalla parte della Roma, facendo sapere che non giocherà più con il Santos fino a quando sarà Rueda ad essere presidente. Pinto confida nell’impuntatura del giocatore, e ha rimandato all’attacco l’agente dell’attaccante, Raffaela Pimenta, a trattare con i brasiliani per sbloccare la situazione. L’affare dunque non è saltato, ma anche qui è una questione di soldi: serve un rilancio per uscire dall’impasse.

Giallorossi.net – G. Pinoli