Calciomercato Roma, Viña al Flamengo per 8 milioni più 1 di bonus. Il Sassuolo chiede un giovane come indennizzo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo una lunga trattativa, Matias Vina è pronto a lasciare l’Italia per tornare a giocare in Brasile: stavolta il terzino uruguaiano vestirà la maglia del Flamengo.

Accordo definitivo raggiunto con la Roma e con Tiago Pinto sulla base di 8 milioni di euro di fisso più uno di bonus. Il general manager giallorosso aveva chiesto 10 milioni e da quella richiesta non si era mosso, con il club brasiliano che si è notevolmente avvicinato alle pretese del dirigente romanista.

Matias Viña, 26 anni, era arrivato alla Roma dal Palmeiras nell’estate del 2021 per un corrispettivo di 13 milioni di euro. In giallorosso non è riuscito a imporsi, e quest’anno il club capitolino lo aveva prestato al Sassuolo.

ULTIM’ORA MERCATO Roma, è fatta per la cessione di Viña al Flamengo

Operazione da 8 milioni più uno di bonus#SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Roma — skysport (@SkySport) January 21, 2024

Resta da capire che tipo di indennizzo riceverà il club emiliano: Carnevali ha chiesto un giovane della Primavera giallorossa, mostrando interesse verso Joao Costa, Alessandro Romano, Sergej Levak, William Feola, Riccardo Pagano e Joao Gabriel Cardozo.

Fonte: Sky Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!