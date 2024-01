PRIMAVERA: Roma-Torino 1-3. I giallorossi cadono in casa e vengono raggiunti al secondo posto dai granata

NOTIZIE AS ROMA – Battuta di arresto per la Primavera giallorossa, battuta in casa dai pari età del Torino per 3 a 1.

Partono forte i granata che vanno sul 2 a 0 grazie alle reti di Njie (19′) e Perciun (29′), ma nella ripresa Pisilli (59′) riaccende le speranze romaniste su assist di Pagano.

Nel momento di massima spinta giallorossa arriva però il 3 a 1 del Toro con Dell’Aquila (69′), poi è l’espulsione di Keramitsis a chiudere la partita.

Il Torino passa al Tre Fontane e raggiunge la Roma al secondo posto in classifica, con l’Inter che resta al comando del campionato Primavera.

Giallorossi.net – G. Pinoli

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-3-3): Marin; D’Alessio (72′ Golic), Plaia, Keramitsis, Oliveras (79′ Romano); Pisilli, Vetkal (72′ Bah), Pagano; Joao Costa (79′ Ienco), Misitano (66′ Mlakar), Mannini.

A disp.: Kehayov, De Francechi, Chesti, Zefi, Nardozi, Graziani.

All. Federico Guidi

TORINO (4-4-2): Abati; Marchioro, Bianay-Balcot, Mendes, Muntu; Ciammaglichella (58′ Savva), Dalla Vecchia, Perciun, Njie; Dell’Aquila (76′ Longoni), Gabellini (81′ Franzoni).

A disp.: Bellocci, Proietti, Mahari, Rettore, Acar, Bonadiman, Di Paolo, Keita.

All. Giuseppe Scurto

RETI: 19′ Njie, 29′ Perciun, 59′ Pisilli, 69′ Dell’Aquila