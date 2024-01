Roma, Il Sole 24 Ore: “Friedkin non cede il club, ma arabi pronti a entrare nell’azionariato”

AS ROMA NEWS – Dan Friedkin non ha intenzione di cedere la Roma. La sua presenza allo stadio ieri sera, nonostante i malumori per l’allontanamento di Josè Mourinho, lo dimostra con forza.

Ma se gli americani non vogliono passare la mano, l’interesse degli arabi nei confronti del club capitolino è un fatto altrettanto vero. Lo riferisce l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, noto quotidiano economico italiano.

“L’appeal della maglia giallorossa e di una città come Roma non è stato scalfito dalle recenti difficoltà e l’esonero di un allenatore iconico come Josè Mourinho. Anzi. Da qui l’interesse da parte del mondo arabo anche per un eventuale ingresso nell’azionariato del club“, scrive l’edizione odierna del giornale.

Da parte degli arabi c’è il massimo rispetto per la famiglia Friedkin che complessivamente ha investito nell’avventura a Roma in circa tre anni 850 milioni di euro. E che, come il Sole 24 Ore ha potuto verificare, non intende cedere la società e non ha all’ordine del giorno neanche una riflessione sul tema.

Fonte: Il Sole 24 Ore

