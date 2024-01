I Friedkin affrontano l’Olimpico, ma la contestazione non c’è: fischi solo per la squadra

NOTIZIE AS ROMA – In viaggio verso l’Olimpico con il pullman della squadra, Dan e Ryan Friedkin hanno voluto dare un segnale di vicinanza ai suoi ragazzi e affrontare il malumore che si respirava prima della sfida contro il Verona.

Ma se fuori dallo stadio si è notato uno striscione contro i texani (“Comunicati inverosimili, parole e dicerie l’unica certezza sono le vostre vigliaccherie“), sugli spalti non c’è stato spazio per una vera contestazione all’indirizzo dei Friedkin. Il bersaglio dei tifosi sono stati i calciatori (fischiati quasi tutti), rei di non aver lottato a sufficienza per la maglia e per il loro ex allenatore.

La Sud ha riservato cori e uno striscione per Josè Mourinho (“Ci sono ricordi che non hanno contratti, le corse e i sorrisi che ci hai regalato tutte le volte che ti sei schierato…per il tuo romanismo sarai sempre rispettato. Grazie mister“), mentre l’hashtag FriedkinOut è rimasto solo uno slogan sui social.

Apprezzabile il fatto che i proprietari, in un momento così difficile, abbiano voluto metterci la faccia presentandosi sugli spalti dell’Olimpico. Un gesto che ha allontanato anche le voci di una possibile cessione del club a un fantomatico fondo arabo circolata ieri su Dagospia, bollata come fake news dalla proprietà americana.

